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نال بنك الاعتماد اللبناني شهادة « PCI-DSS V3.2.1 » التي تُعَد أرقى شهادة دولية لتطبيق معاييرأمن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني "PCI-DSS"، معززاً بذلك مكانته الريادية .

إنّ اكتساب شهادة PCI-DSS للسنة الرابعة على التوالي يظهر التزام بنك الاعتماد اللبناني بتطبيق المعايير الأمنية الأكثر صرامة في العالم وتحقيق كافة المتطلبات الرئيسية ، والتي من شأنها تعزيز مستوى حماية المعلومات الشخصية لحاملي البطاقات، ومكافحة عمليات الاحتيال عند استخدام بطاقات الائتمان.

أن هذا الإنجاز يأتي كثمرة لاستراتيجية المصرف والتزامه بتوفير أفضل الخدمات المتاحة إلى عملائه ضمن بيئة إلكترونية تتمتع بأرقى مستويات الأمان.