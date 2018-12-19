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محاولة سلب تنتهي بـ"قتيل".. ماذا حصل في برج حمود؟

19
DECEMBER
2018
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بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٨ وفي محلة برج حمود / طريق النهر، عثر على جثة شاب في العقد الثاني من العمر مصابا بطلق ناري من سلاح صيد.
 
على الفور، قامت دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بتكثيف اجراءاتها الميدانية لكشف ملابسات الجريمة، حيث تبين ان الضحية كان قبل مقتله على متن سيارة نوع كيا لون فضي، ويدعى (ا. س.، مواليد عام ١٩٨٦، لبناني).
 
بنتيجة المتابعة الحثيثة وبالتاريخ ذاته، تمكنت هذه الشعبة من توقيف اللبناني:
 
- م. س. (مواليد عام ١٩٧٤)
 
على متن السيارة المذكورة في محلة النبعة، وقد تعرف على الجثة على انها عائدة لشقيقه.
 
بالتحقيق معه، اعترف انه عندما كان على متن سيارته بمعية كل من القتيل والمواطن (و. ح.، مواليد عام ١٩٧٩)، قاموا بتنفيذ عملية سلب لشخص ينام داخل سيارته في محلة برج حمود، حيث أقدم الاخير على إطلاق النار عليهم من سلاح صيد مما ادى الى وفاة شقيقه، بينما فر هو وشريكهما الى محلة النبعة. كما اعترف بقيامهم بعملية سلب اخرى في محلة الاشرفية.
 
بناء عليه، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد مطلق النار والذي كان يختبئ داخل ارض حرجية، واوقفته ويدعى:
 
- ط. ن. (مواليد عام ١٩٥٨، لبناني)
 
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بقتل (ا. س.) بواسطة بندقية بومب اكشن كانت بحوزته كونه كان يتعرض لعملية سلب واعتداء بالضرب، وانهم الاشخاص ذاتهم الذين قاموا بسلبه منذ حوالي الاسبوعين، كما اعترف انه خبأ البندقية في محلة برج حمود، فتم ضبطها اضافة الى/٤٢/ طلقة صالحة للاستعمال ومظروفين فارغين.
 
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف (و. ح.).
 
 
 
 
 
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