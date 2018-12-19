قام بابتزازها وتهديدها بنشر صورها... وهذا ما حصل!

A + A -

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "ادعت احدى السيدات ضد مجهول بجرم قدح وذم وتهديد وابتزاز ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.



بتاريخ 17/12/2018، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المشتبه به (مواليد عام 1986، لبناني) في طرابلس.



بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير انفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها".