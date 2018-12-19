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أوضحت مصادر بعبدا لـ«المستقبل» أنّه في ضوء النتائج المحققة «يمكن القول بأنّ الأمور وصلت إلى خواتيمها وباتت ولادة الحكومة قريبة»، كاشفةً أنه بموجب هذه المبادرة فإنّ التشكيلة الإئتلافية الثلاثينية المرتقبة ستتكوّن من «3 عشرات» بمعنى عدم حصول أي طرف فيها على الثلث المعطّل، في حين سيخصصّ رئيس الجمهورية، مقابل تراجع النواب الستّة السنّة عن مطلب توزير أحدهم في الحكومة، المقعد الوزاري السنّي من حصته الرئاسية لتوزير شخصية سنّية يختارها هو من ضمن لائحة من 3 أسماء سيتم رفعها إليه عبر اللواء ابراهيم ليختار الأنسب من بينها بشكل يراعي «التمثيل المناطقي للوزراء».