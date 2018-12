عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 كانون الأول 2018

A + A -

الأخبار: 6 مليارات دولار خدمة الدين

الحكومة قبل الميلاد



البناء: ثبات وقف النار في الحديدة... وتفاصيل الاتفاق تظهر انتصارات أنصار الله وتراجع السعودية «نقاط إبراهيم الخمس» تنهي الأزمة الحكومية... والعراق على الطريق أرسلان: المدعي العام «اشتغل سياسة» في الشويفات كما في الجاهلية



اللواء: دخول أميركي في لحظة التأليف: مخاوف من تنامي قوّة حزب الله

الجُمعة يوم «الفصل»: الحريري يلتقي «الستة» في بعبدا .. وخلوة المراسيم مع عون



النهار: الترتيبات الأخيرة لإنجاز الولادة الحكوميّة



المستقبل: التشكيلة الائتلافية من «3 عشرات».. وعون يختار وزيره السنّي من «3 أسماء»

الحكومة.. نحو «مراسيم» الميلاد



الديار: الاعتراف بكتلة سنية ثانية في المجلس

خضوع الحريري لمبدأ الثنائية السنيّة

البطل المنقذ الدائم اللواء عباس ابراهيم



الجمهورية: الحكومة قيد الاخراج

the daily star: All we want for Christmas is … a new government

?l'orient le jour: Gouvernement : Dernière ligne droite... sauf imprévus