عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 كانون الأول 2018

الأخبار: 6 مليارات دولار خدمة الدين
الحكومة قبل الميلاد
البناء: ثبات وقف النار في الحديدة... وتفاصيل الاتفاق تظهر انتصارات أنصار الله وتراجع السعودية «نقاط إبراهيم الخمس» تنهي الأزمة الحكومية... والعراق على الطريق أرسلان: المدعي العام «اشتغل سياسة» في الشويفات كما في الجاهلية
اللواء: دخول أميركي في لحظة التأليف: مخاوف من تنامي قوّة حزب الله
الجُمعة يوم «الفصل»: الحريري يلتقي «الستة» في بعبدا .. وخلوة المراسيم مع عون
النهار: الترتيبات الأخيرة لإنجاز الولادة الحكوميّة
المستقبل: التشكيلة الائتلافية من «3 عشرات».. وعون يختار وزيره السنّي من «3 أسماء»
الحكومة.. نحو «مراسيم» الميلاد
الديار: الاعتراف بكتلة سنية ثانية في المجلس
خضوع الحريري لمبدأ الثنائية السنيّة
البطل المنقذ الدائم اللواء عباس ابراهيم
الجمهورية: الحكومة قيد الاخراج
the daily star: All we want for Christmas is … a new government
?l'orient le jour: Gouvernement : Dernière ligne droite... sauf imprévus