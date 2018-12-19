أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 كانون الأول 2018

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت مصادر إعلامية أمام ما تبذله القنوات الفضائية المموّلة من السعودية من جهود مبالغ بها لتجميل تفاهمات السويد الخاصة باليمن وتظهيرها كهزيمة لأنصار الله، وقالت إنّ المشكلة الكبرى التي تصطدم بها هو الإحباط الذي يسيطر على المتحدّثين من جماعة منصور هادي الذين تستعين بهم لهذه الغاية، وبدلاً من أن يتحدثوا عن هزيمة أنصار الله يبدأون بالحديث عن التنازلات التي قدّمتها حكومة عدن والتحالف السعودي الإماراتي والمكاسب الكبيرة التي حققها أنصار الله وصولاً للحديث عن نسف القرار الأممي 2216.



اللواء: أسرار

همس

تشهد العلاقة بين مسؤول رسمي وزعيم وسطي «برودة»، على خلفية سلسلة مواقف للأخير؟



غمز

تنتظر الأوساط الاقتصادية مسار التأليف الحكومي، لمعرفة الانعكاس المباشر أو المتأخر على الوضعية المالية والنقدية للدولة.



لغز



حتى اللحظة الأخيرة، بقي نواب في كتل وازنة، يتظاهرون بالجهل، أو يتجاهلون، تطوّر ملف الحكومة، لأسباب تتعلق بتعليمات «الصمت»!





النهار: أسرار الآلهة

ما هدفه من الزيارات؟

يسأل سياسيون في مجالسهم عن السبب الحقيقي وراء كثرة زيارات وزير الى سوريا: هل هي مشاريع خاصة أم للإيحاء بمكانته لدى دمشق لاعادة توزيره أم لطرح نفسه وسيطاً بين النظام السوري ومرجع نيابي....



لا غطاء لأحد

حاول نواب التوسط لدى مرجعية سياسية، لمنع التحقيق أو ادانة أصحاب مصانع، يحقق معهم القضاء بسبب تلوث الانهار، فجاء الرد الفوري: أوقفوا التدخل، لن نغطي احداً، والأسماء على الجرّار....



ثلاثون متحدثا

علّق مرجع سياسي على الأنباء عن توجه معظم الأحزاب، لأخذ معايير المهارات الشخصية في التكلّم والاطلالة الجماهيرية بعين الاعتبار للتوزير، بالقول: كنّا بمتحدّث واحد، رح نصير بثلاثين.



المستقبل: يقال

يقال



إن القيّمين على القطاع السياحي يُبدون تفاؤلهم بأن يشهد انتعاشة ملحوظة خلال عطلتَي الميلاد ورأس السنة نتيجة ولادة الحكومة المرتقبة في الأيام المقبلة.

الجمهورية: أسرار

تخوّف

لاحظت أوساط سياسية أن حزباً بارزاً لم يُسمِّ حتى الساعة وزراءه تخوّفاً من قرار دولي صدر أخيراً وقد يطال أحدهم.

أجواء

سُئل أحد المسؤولين عن سبب أجواء الحلحلة في تأليف الحكومة فأجاب: "بيسلٍّم عليك السيد".

كلام

سمع مسؤول أممي غير مدني كلاماً قاسياً من مسؤولين لبنانيين لتناغُم موقفه مع الموقف الإسرائيلي في موضوع الأنفاق على الحدود الجنوبية.