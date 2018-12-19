living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 كانون الأول 2018

19
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت مصادر إعلامية أمام ما تبذله القنوات الفضائية المموّلة من السعودية من جهود مبالغ بها لتجميل تفاهمات السويد الخاصة باليمن وتظهيرها كهزيمة لأنصار الله، وقالت إنّ المشكلة الكبرى التي تصطدم بها هو الإحباط الذي يسيطر على المتحدّثين من جماعة منصور هادي الذين تستعين بهم لهذه الغاية، وبدلاً من أن يتحدثوا عن هزيمة أنصار الله يبدأون بالحديث عن التنازلات التي قدّمتها حكومة عدن والتحالف السعودي الإماراتي والمكاسب الكبيرة التي حققها أنصار الله وصولاً للحديث عن نسف القرار الأممي 2216.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تشهد العلاقة بين مسؤول رسمي وزعيم وسطي «برودة»، على خلفية سلسلة مواقف للأخير؟


غمز
تنتظر الأوساط الاقتصادية مسار التأليف الحكومي، لمعرفة الانعكاس المباشر أو المتأخر على الوضعية المالية والنقدية للدولة.


لغز

حتى اللحظة الأخيرة، بقي نواب في كتل وازنة، يتظاهرون بالجهل، أو يتجاهلون، تطوّر ملف الحكومة، لأسباب تتعلق بتعليمات «الصمت»!

 

 



النهار: أسرار الآلهة

ما هدفه من الزيارات؟

يسأل سياسيون في مجالسهم عن السبب الحقيقي وراء كثرة زيارات وزير الى سوريا: هل هي مشاريع خاصة أم للإيحاء بمكانته لدى دمشق لاعادة توزيره أم لطرح نفسه وسيطاً بين النظام السوري ومرجع نيابي....


لا غطاء لأحد

حاول نواب التوسط لدى مرجعية سياسية، لمنع التحقيق أو ادانة أصحاب مصانع، يحقق معهم القضاء بسبب تلوث الانهار، فجاء الرد الفوري: أوقفوا التدخل، لن نغطي احداً، والأسماء على الجرّار....


ثلاثون متحدثا

علّق مرجع سياسي على الأنباء عن توجه معظم الأحزاب، لأخذ معايير المهارات الشخصية في التكلّم والاطلالة الجماهيرية بعين الاعتبار للتوزير، بالقول: كنّا بمتحدّث واحد، رح نصير بثلاثين.

 

 


المستقبل: يقال

يقال

 إن القيّمين على القطاع السياحي يُبدون تفاؤلهم بأن يشهد انتعاشة ملحوظة خلال عطلتَي الميلاد ورأس السنة نتيجة ولادة الحكومة المرتقبة في الأيام المقبلة.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

تخوّف
لاحظت أوساط سياسية أن حزباً بارزاً لم يُسمِّ حتى الساعة وزراءه تخوّفاً من قرار دولي صدر أخيراً وقد يطال أحدهم.

أجواء
سُئل أحد المسؤولين عن سبب أجواء الحلحلة في تأليف الحكومة فأجاب: "بيسلٍّم عليك السيد".

كلام
سمع مسؤول أممي غير مدني كلاماً قاسياً من مسؤولين لبنانيين لتناغُم موقفه مع الموقف الإسرائيلي في موضوع الأنفاق على الحدود الجنوبية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout