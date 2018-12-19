حزب الله: الرئيس عون يضع مصلحة البلد اولا

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أبدى حزب الله ارتياحاً لمسار الأمور، مع إشارة مصادره لـ»البناء» الى ان خطوة الرئيس عون متوقعة وليست مستهجنة او مستغربة لا سيما أن الأخير يضع مصلحة البلد اولا، مشيرة الى ان المسار التفاوضي ذلل العقبات الكبرى، لافتة الى ان حزب الله لم يعطل التاليف فكل ما قام به لم يتعدّ دعم مطلب محق للنواب السنة المستقلين الذين انتخبوا بإرادة شعبية، لافتة الى أن الحزب لطالما دعا الى الإسراع في تأليف الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ورفضت المصادر تصنيف ما جرى في خانة تنازل فريق دون آخر، مشددة على ان الحل جاء ثمرة تضحية الجميع سواسية لإنقاذ البلد.