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باسيل يلتقي أعضاء المجلس التحكيمي ويثني على استقلاليتهم ومهنيتهم

18
DECEMBER
2018
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:


إجتمع رئيس التيّار الوطني الحرّ المهندس جبران باسيل، وللمرّة الأولى منذ ثلاث سنوات، بأعضاء المجلس التحكيمي المؤلّف من عضوية كل من الأساتذة فادي حداد، د. خليل الدحداح، الياس بو غصن، رضا الخازن وفادي بركات، والقضاة جوزف جريصاتي وأرليت الطويل، والدكتور شرف أبو شرف والدكتور أدونيس العكره والدكتور ماري تريز عقل، وأثنى على العمل الذي قاموا به خلال سنوات ولايتهم المنصرمة، مؤكدًا على مبدأ استقلالية مجلس التحكيم في قراراته دون التأثر بأية مرجعية في التيّار، ومنوّهًا بعدد القرارات الصادرة خلال الولاية المذكورة والتي بلغ عددها 125 قرارًا، والتي طالت 206 منتسبين حيث تراوحت العقوبات بين الطرد والفصل وتعليق العضوية والتأنيب والتنبيه وعدم إنزال أيّة عقوبة تأديبية عند الإقتضاء، علاوة على قرارات الحفظ وتفسير أحكام النظام والطعون الإنتخابية والتي بلغ عددها 50 قرارًا .
وأصدر رئيس التيّار لاحقا، وعملاً بالصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام النظام، تعميمًا عيّن بموجبه كل من القاضي أرليت الطويل جريصاتي والدكتور خليل الدحداح والأستاذ الياس بو غصن أعضاء في المجلس التحكيمي، على أن يقوم الأعضاء الستة المنتخبون والمعينون بانتخاب ثلاثة أعضاء جدد لاستكمال تأليف هيئات المجلس الثلاث إضافة إلى عضو رديف، متمنيًا لهم التوفيق بمهامهم الجديدة.
وختم رئيس التيّار اللقاء بشكر المجلس على جهوده بما يؤمن إنتظام العمل الحزبي داخل التيّار وإرساء مبادئ الديمقراطية والإلتزام والمحاسبة التي تعتبر من المقوّمات الأساسية للتيّار.

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