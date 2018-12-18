طلب وجبة طعام... فوجد في داخلها مفاجأة ثمينة!

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الصدفة وحدها هي التي قادت أحد مرتادي مطعم شهير لوجبات الأسماك في مدينة نيويورك الأميركية للعثور على لؤلؤة أثناء تناول وجبة المحار التي يفضلها. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، فقد توجَّه ريك أنتوش إلى المطعم لتناول طعام الغداء مع أحد أصدقائه، وطلب وجبته المعتادة في حانة Grand Central Oyster في 5 كانون الأول، وهي وجبة Pan Roast، عبارة عن حساء يحوي 6 قطع من المحار بتكلفة 14.75 دولار.



ونقلت الصحيفة تصريحات الرجل الستيني التي أدلى بها لصحيفة "نيويورك بوست" تعليقاً على الحادثة بالقول: إنه شعر بشيءٍ صغير يدور في فمه عندما بدأ في تناول وجبته.

وبحسب التقرير المنشور، قال الأميركي ريك أنتوش للصحيفة: "لوهلة، شعرت بالرعب، هل ذلك الشيء أحد أسناني؟ هل هو حشو الأسنان؟". وكانت هناك علامة سوداء على الكتلة البيضاء. وأضاف الأميركي ريك أنتوش: "عندما رأيت النقطة السوداء، أثارتني حقاً… هل هذا الشيء قطعة من أحد أواني المطبخ المكسورة؟". وقال الرجل الستيني أنتوش، الذي يعيش في ولاية نيوجيرسي، إنه تبين أنها لؤلؤة بحجم حبة البازلاء. في حين قال ساندي إنغبر، رئيس الطهاة في المطعم الذي شهد تفاصيل الواقعة: "إنني أعمل هنا منذ 28 عاماً وهذه هي المرة الثانية فقط التي أشهد فيها حدوث هذا. نبيع أكثر من 5 آلاف قطعة من المحار في أنصاف أصداف كل يوم".



جدير بالذكر أن العثور على اللآلئ الطبيعية في المحار أمر غير مفهوم بالكامل، ولكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى حدوثه مرة واحدة بين كل 10 آلاف، وفقاً لماثيو غراي، المختص في علم وظائف أعضاء المحار في جامعة ميريلاند.



وقال الرجل الأميركي، ريك أنتوش، إنه ليس متأكداً بعد مما سيفعله باللؤلؤة وما هي خططه المستقبلية التي سوف يتصرف وفقاً لها. وقال: "سأعود بالتأكيد وأحاول العثور على المزيد من اللؤلؤ. ربما أعثر على واحدة أخرى".