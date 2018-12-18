living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طلب وجبة طعام... فوجد في داخلها مفاجأة ثمينة!

18
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الصدفة وحدها هي التي قادت أحد مرتادي مطعم شهير لوجبات الأسماك في مدينة نيويورك الأميركية للعثور على لؤلؤة أثناء تناول وجبة المحار التي يفضلها. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، فقد توجَّه ريك أنتوش إلى المطعم لتناول طعام الغداء مع أحد أصدقائه، وطلب وجبته المعتادة في حانة Grand Central Oyster في 5 كانون الأول، وهي وجبة Pan Roast، عبارة عن حساء يحوي 6 قطع من المحار بتكلفة 14.75 دولار. 

ونقلت الصحيفة تصريحات الرجل الستيني التي أدلى بها لصحيفة "نيويورك بوست" تعليقاً على الحادثة بالقول: إنه شعر بشيءٍ صغير يدور في فمه عندما بدأ في تناول وجبته. 
وبحسب التقرير المنشور، قال الأميركي ريك أنتوش للصحيفة: "لوهلة، شعرت بالرعب، هل ذلك الشيء أحد أسناني؟ هل هو حشو الأسنان؟". وكانت هناك علامة سوداء على الكتلة البيضاء. وأضاف الأميركي ريك أنتوش: "عندما رأيت النقطة السوداء، أثارتني حقاً… هل هذا الشيء قطعة من أحد أواني المطبخ المكسورة؟". وقال الرجل الستيني أنتوش، الذي يعيش في ولاية نيوجيرسي، إنه تبين أنها لؤلؤة بحجم حبة البازلاء. في حين قال ساندي إنغبر، رئيس الطهاة في المطعم الذي شهد تفاصيل الواقعة: "إنني أعمل هنا منذ 28 عاماً وهذه هي المرة الثانية فقط التي أشهد فيها حدوث هذا. نبيع أكثر من 5 آلاف قطعة من المحار في أنصاف أصداف كل يوم".

جدير بالذكر أن العثور على اللآلئ الطبيعية في المحار أمر غير مفهوم بالكامل، ولكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى حدوثه مرة واحدة بين كل 10 آلاف، وفقاً لماثيو غراي، المختص في علم وظائف أعضاء المحار في جامعة ميريلاند. 

وقال الرجل الأميركي، ريك أنتوش، إنه ليس متأكداً بعد مما سيفعله باللؤلؤة وما هي خططه المستقبلية التي سوف يتصرف وفقاً لها. وقال: "سأعود بالتأكيد وأحاول العثور على المزيد من اللؤلؤ. ربما أعثر على واحدة أخرى".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout