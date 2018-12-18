صحناوي : اعادة اعمار سوريا فرصة للبنان بعد الكلفة التي دفعها على مر السنوات على المستوى الاقتصادي

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رأى النائب نقولا صحناوي في مقابلة عبر برنامج استديو بيروت عبر شاشة روسيا اليوم أن جواً ايجابياً ومشجعاً يحيط بمشاركة الدول العربية في القمة الاقتصادية التيتهدف الى مساندة لبنان آملاً ان تؤكد هذه القمة على دور لبنان الريادي في المنطقة وأضاف أننا نريد أيضاً من الدول العربية الاستثمار في لبنان لتحريك العجلة الاقتصاديةحيث أن هذه القمة الاقتصادية تشكل محطة اساسية في استرداد دورنا.

وقال صحناوي إننا نطمح لاعادة توحيد العرب بما يخص الانماء والاقتصاد وصحيح ان الخلافات تضعف العلاقات بين الدول العربية، إنمايجب ان نتوافق بين بعضنا علىالامور الاساسية والاستراتيجية والا نكون أدوات للخارج بحيث نعمل على الاستفادة من ثرواتنا من خلال التوافق على اعادة انماء المنطقة ككل وشدد على ضرورة ان نذكرالاخوان العرب ان الخلافات تضعف الامة العربية كما قال الرئيس عون في محطات عدة سابقة خلال مشاركته في المؤتمرات الدولية .

وشرح صحناوي أن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بالتنسيق مع رئيس الحكومة يقررون دعوة سوريا من عدمه ، موضحاً ان جامعة الدول العربية هي من تنظم هذهالقمة، وأننا بالطبع نشجع على اعادة لم الشمل العربي.

ورأى صحناوي أن اعادة اعمار سوريا فرصة للبنان بعد الكلفة التي دفعها على مر السنوات على المستوى الاقتصادي بحيث يستطيع الاستفادة كما اعتبر في سياق آخرأنهيجب أن يكون هناك حكومة في لبنان آملاً الاعلان عنها قريباً لانها وسيلة لمواجهة التحديات وطالب الاطراف الاساسية بان تتفاعل مع بعضها لحل عجز الموازنة ، ملفالنازحين ، الكهرباء … ووضع سلم اولويات للمشاكل التي يجب حلها.