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إيران تشكر السعودية على "حفاوة الاستقبال والترحيب" والجانبان يوقعان مذكرة تفاهم

18
DECEMBER
2018
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وقعت المملكة السعودية وجمهورية إيران الإسلامية مذكرة تفاهم بشأن موسم الحج القادم.

وأكدت وكالة "فارس" الإيرانية أن التوقيع على المذكرة جاء مساء أمس في ختام المباحثات التي انطلقت بين الجانبين الأحد الماضي.

وفي الجلسة التحضيرية، ناقش الخبراء من الجانبين القضايا التنفيذية المتعلقة بالموضوع، لتُطرح لاحقا على أجندة المحادثات التي جمعت أمس في مكة المكرمة وزير الحج والعمرة السعودي، صالح بن طاهر بنتن، ورئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، علي رضا رشيديان.

وذكرت "فارس" أن رشيديان قدّم إلى الجانب السعودي أثناء الاجتماع الختامي قائمة للمشاكل المتعلقة بموسم الحج الماضي وعرض سلسلة مقترحات بخصوص الموسم المقبل.

من جانبه، طرح وزير الحج السعودي مواقف المملكة حول القضايا المطروحة ووعد، حسب الوكالة الإيرانية، بمعالجة المشاكل السابقة والتخطيط لتحسينها في الموسم القادم.

وأوضحت الوكالة أنه بين البنود المتفق عليها تدشين مكتب لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية في السعودية وتسهيل إصدار تاشيرات الدخول واجتماع أعضاء اللجان التنفيذية والفريق القنصلي في الموعد المقرر ومتابعة معالجة المشاكل في مختلف مجالات العمليات التنفيذية.

وتحصر الاتفاقية عدد الحجاج الإيرانيين بـ86.5 ألف شخص، وهو نفس العدد الذي سجل العام الماضي.


بدورها، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان لها أن الوزير بنتن أكد للمسؤول الإيراني أن المملكة تبدأ استعدادها مبكرا لموسم الحج، مشيرا إلى الجهود المبذولة من قبل قيادة المملكة في سبيل الوقوف إلى راحة الحجاج وتسخير كل الإمكانيات المتاحة.

وحسب البيان، أعرب رئيس منظمة الحج الإيرانية عن شكره للمملكة السعودية على توجيه الدعوة له وأعضاء الوفد المرافق له وعلى "حفاوة الاستقبال والترحيب".

كما شكر المسؤول الإيراني الوزير السعودي شخصيا للجهود التي يبذلها بغية تعزيز سبل التواصل بين البلدين فيما يتعلق بشؤون الحجاج من الجمهورية الإسلامية.

المصدر: RT

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