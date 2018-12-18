شركة ضاهر فودز تنفي وتطلب توخي الحزر

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بيان صادر عن شركة ضاهر فودز صاحبة ماستر شيبس

نفت شركة ضاهر فودز صاحبة العلامة التجارية ماستر شيبس نفيا قاطعا اي علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بإعلان التوظيف المسيء في مدينة صيدا المنشور على موقع شركة McMaster International Recruitment لصاحبها ملحم مجاعص والذي كان مخصصا لطلب مندوب مبيعات لشركة أدوات كهربائية وهو ليس من اختصاصنا.

وأعلنت شركة ماستر شيبس أن طلبات التوظيف فيها تصدر فقط باسم مجموعة ضاهر فودز، وهي تدعو المواطنين و الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي إلى التحقق من الصور والاخبار قبل نشرها نظرا لما يمكن أن تلحقه من أذى وضرر بأشخاص وشركات ليسوا معنيين إطلاقا بهذا الإعلان.