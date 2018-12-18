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الحكومة اللبنانية الجديدة باتت اليوم أقرب من أي وقت مضى، بعد نجاح المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بما يطوي صفحة الانتخابات النيابية والتكليف، وينقل البلاد إلى مرحلة يؤمل أن تكون منتجة، بما يعوض الوقت الذي ضاع، لنصل في النهاية إلى حيث كان يمكننا أن نصل منذ اليوم الأول، كما أوضح اليوم الوزير جبران باسيل.

وفي استعادة سريعة لحكاية التأليف، فبعد المشاورات التي أجراها الرئيس عون في قصر بعبدا، تم التفاهم على النقاط الأساسية للحل في لقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالوزير باسيل في لندن الخميس، ثم في اجتماع بين رئيس تكتل لبنان القوي الذي سبق له أن قاد مسعى لتقريب وجهات النظر بين بالأفرقاء بتكليف من رئيس الجمهورية من جهة، وبين حزب الله من جهة أخرى، وكان النتيجة التي ظلت طي الكتمان إيجابية جداً، وشرعت أبواب الحل الذي تولى ناحيته التنفيذية يومي السبت والأحد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

أما اليوم، فبات أكيداً ألا شيطان في التفاصيل المتبقية، وما ينتظر هو الاتفاق على اسم الوزير السني، ثم إصدار مراسيم التشكيل في أسرع وقت ممكن.