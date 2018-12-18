بعد تصريح اللواء ابراهيم... إليكم النقاط الخمس التي تتألف منها المبادرة الحكومية!

A + A -

أفادت مصادر "الجديد" انه بعد اخذ الموافقة من اللقاء التشاوري كمحطة اولى من المبادرة التي تحدث عنها اللواء عباس ابراهيم، ستستكمل المبادرة بأربع محطات وهي التالية:

- لقاء الحريري مع النواب السنة المستقلين إن بالمباشر او برعاية الرئيس عون الذي ضمن على عاتقه موافقة الحريري

- تقديم اللقاء التشاوري الاسم او الاسماء المتفق عليها بين اعضائه الستة

- موافقة الرئيس عون على الاسم او على اسم من الاسماء المقدمة

- تسليم حزب الله اسماء وزرائه الى الرئيس المكلف.

وكان اللواء عباس ابراهيم قد أكد بعد اجتماعه بـ"اللقاء التشاوي" ان هذا اللقاء هو بند على طريق تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال: "إذا بقيت الأجواء إيجابية فأنا أطمئن أن الحكومة ستتشكل قريبا".

وأضاف "الجلسة مع اللقاء التشاوري تكللت بالنجاح واللبنانيون انتظروا طويلا وإننا أصبحنا في أقل من الربع الساعة الأخير والموضوع لا يحتاج لإخراج".

وتابع ابراهيم " كنا على اتصال مع النائب كرامي خلال اللقاء"، لافتا الى ان "المبادرة مؤلفة من 5 بنود وسنعرضها على الرئيس الحريري والحكومة ستبصر النور قريبا، الجميع ضحى ولا يوجد خاسر والمبادرة بحاجة لوقت لتستكمل ولا "فيتو" على أحد واللقاء التشاوري يختار من يمثله".