أبي نصر: تأمين المساعدة الإنسانية للاّجئين لا يجب أن تأتي على حساب الكيان اللبناني

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صدر عن مكتب النائب السابق نعمة الله ابي نصر البيان التالي:



أحسن وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل بإرساله كتابًا الى رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامّة للأمم المتحدة و الأمين العام للمنظمة الدولية و المفوض السامي لشؤون اللاّجئين معترضًا على إعلان مراكش ومبديًا أنّ لبنان يرفض توطين و إدماج اللّاجئين أو النازحين على أرضه.



إنّنا نرى أن تأمين المساعدة الإنسانية للاّجئين لا يجب أن تأتي على حساب المجتمع المضيف ولا على حساب الكيان اللبناني برمته، بدليل أنه يقيم في لبنان اليوم أكثر من مليوني لاجئ ونازح من سوريا وفلسطين أي ما يوازي نصف سكان لبنان؛ هذا الواقع أثّر ويؤثر سلبّا على كلّ مفاصل حياة الشعب اللبناني، إن من الناحية الأمنية أم الإقتصادية أم الاجتماعية أم السياسية والبيئية وأدّى ذلك الى تفاقم الهجرة الى الخارج، لأنّ قدرة لبنان على الإستيعاب محدودة فإنه مقابل كلّ لاجئ سوري هناك بالمقابل لبناني هاجر أو يفكر بالهجرة، إنّ الحلّ يكمن في العمل على عودتهم إلى مناطقهم في سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات المحلية في سوريا. أمّا التفكير بتوطينهم أم إعطائهم حقّ الإقامة واللجوء فهو خطأ جسيم يؤدّي الى تغيير ديمغرافية لبنان برمّتها وبالتالي زواله.