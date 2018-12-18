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أنار المدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد مقام سيدة زحلة والبقاع لمناسبة الاعياد بحضور اساقفة زحلة: عصام يوحنا درويش،جوزف معوض وانطونيوس الصوري ، وموظفو شركة كهرباء زحلة. و تميزت الانارة هذا العام باحدث ما توصل اليه عالم الضوئيات على غرار انارة برج ايفيل في باريس.

وبعد انارة المقام كانت كلمة للمطران درويش هنأ فيها الزحليين واللبنانيين بالأعياد وقال :

" بإسم المحبة التي تجمعنا دائماً مع اصحاب السيادة ومع شركة كهرباء زحلة في هذه المدينة الجميلة التي برهنت انها رائدة في المبادرات الوطنية، اتمنى على الدولة ان تحافظ على هذه المبادرات وبنوع خاص على المبادرة الفريدة الموجودة في زحلة وهي اضاءة المدين و16 قرية مجاورة بالكهرباء 24/24.

انشاءالله نصل الى ايجابيات بتفاوض مدير عام شركة كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد مع وزارة الطاقة في وقت قريب جداً، وان يبشرنا المهندس نكد ان الكهرباء ستبقى تنير مدينة زحلة وستكون مثالاً لكل لبنان. تحية معايدة ميلادية الى موظفي وعمال شركة كهرباء زحلة والى كل الزحليين والبقاعيين واللبنانيين."

كم كانت كلمة للمهندس نكد قال فيها " اشكر السادة الأساقفة على بركتهم الدائمة، وآمل مع نهاية وعام 2018 وبداية عام 2019 ان يكون لدينا كهرباء 24/24 مع الخدمات نفسها.

لولا وقوف السادة المطارنة والمجتمع المدني والناس و موظفي الشركة الى جانبنا لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم. اتمنى ان يكون لدينا افضل العلاقات مع وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان لمصلحة المنطقة ولمصلحة زحلة، لمصلحة سعدنايل وتعلبايا وعلي النهري وحارة الفيكاني و برالياس وكل القرى المستفيدة من كهرباء زحلة. اتمنى في عام 2019 ان يكون هناك نموذج مماثل لشركة كهرباء زحلة معمم في كل لبنان لكي ينعم اللبنانيون بالكهرباء 24/24 وننتهي من مهزلة المولدات.