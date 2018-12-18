living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نكد أنار تمثال العذراء في زحلة على غرار برج ايفل. درويش "ننتظر بشارة من المهندس نكد حول المفاوضات مع وزارة الطاقة"نكد أنار تمثال العذراء في زحلة على غرار برج ايفل درويش "ننتظر بشارة من المهندس نكد حول المفاوضات مع وزارة الطاقة"

18
DECEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أنار المدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد مقام سيدة زحلة والبقاع لمناسبة الاعياد بحضور اساقفة زحلة: عصام يوحنا درويش،جوزف معوض وانطونيوس الصوري ، وموظفو شركة كهرباء زحلة. و تميزت الانارة هذا العام باحدث ما توصل اليه عالم الضوئيات على غرار انارة برج ايفيل في باريس.

وبعد انارة المقام كانت كلمة للمطران درويش هنأ فيها الزحليين واللبنانيين بالأعياد وقال :
" بإسم المحبة التي تجمعنا دائماً مع اصحاب السيادة ومع شركة كهرباء زحلة في هذه المدينة الجميلة التي برهنت انها رائدة في المبادرات الوطنية، اتمنى على الدولة ان تحافظ على هذه المبادرات وبنوع خاص على المبادرة الفريدة الموجودة في زحلة وهي اضاءة المدين و16 قرية مجاورة بالكهرباء 24/24.
انشاءالله نصل الى ايجابيات بتفاوض مدير عام شركة كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد مع وزارة الطاقة في وقت قريب جداً، وان يبشرنا المهندس نكد ان الكهرباء ستبقى تنير مدينة زحلة وستكون مثالاً لكل لبنان. تحية معايدة ميلادية الى موظفي وعمال شركة كهرباء زحلة والى كل الزحليين والبقاعيين واللبنانيين."
كم كانت كلمة للمهندس نكد قال فيها " اشكر السادة الأساقفة على بركتهم الدائمة، وآمل مع نهاية وعام 2018 وبداية عام 2019 ان يكون لدينا كهرباء 24/24 مع الخدمات نفسها.
لولا وقوف السادة المطارنة والمجتمع المدني والناس و موظفي الشركة الى جانبنا لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم. اتمنى ان يكون لدينا افضل العلاقات مع وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان لمصلحة المنطقة ولمصلحة زحلة، لمصلحة سعدنايل وتعلبايا وعلي النهري وحارة الفيكاني و برالياس وكل القرى المستفيدة من كهرباء زحلة. اتمنى في عام 2019 ان يكون هناك نموذج مماثل لشركة كهرباء زحلة معمم في كل لبنان لكي ينعم اللبنانيون بالكهرباء 24/24 وننتهي من مهزلة المولدات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout