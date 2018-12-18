رئيس الجمهورية عرض مع زواره نتائج التحركات الجارية لتشكيل الحكومة وواصل الاطلاع على مجريات التطورات الجنوبية من قيادة الجيش

A + A -

الرئيس ميقاتي نقل عن الرئيس عون ثقته بقرب تشكيل الحكومة واصفاً الوضع بأنه أزمة حكومية وليس أزمة نظام

الرئيس عون تلقى انجيلاً محاكاً بالابرة والخيط بطول 29 متراً

واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم لقاءاته واتصالاته في اطار المبادرة التي اطلقها لايجاد حل للازمة الحكومية، والتقى في هذا الاطار في قصر بعبدا الرئيس نجيب ميقاتي الذي نقل عن رئيس الجمهورية ثقته بقرب تشكيل الحكومة وتجاوز الازمة التي وصفها بانها " ازمة حكومية وليست ازمة نظام". كما تابع الرئيس عون التطورات ولاسيما على الحدود الجنوبية حيث استمر على اتصال مع قيادة الجيش للاطلاع على مجريات الاوضاع على الحدود.

الرئيس ميقاتي

وكان الرئيس عون استهل لقاءاته باستقبال الرئيس نجيب ميقاتي الذي اجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد اللقاء تحدث الرئيس ميقاتي إلى الصحافيين، فقال:

" تقدمت بداية من فخامة الرئيس بأطيب التمنيات في مناسبة عيد الميلاد المجيد، ونأمل أن يحمل العام 2019 كل الخير، ونتمكن في خلاله من اجتياز الصعوبات التي نعيشها.

في خلال اللقاء تطرق فخامة الرئيس الى التحديات التي نواجهها، وعلى رأسها ما يحدث في الجنوب، مبديا ثقته بالقوى الامنية، وبالقدرة على معالجة ما يحصل من دون اراقة دماء ومن دون حرب. كما تناول الحديث موضوع تشكيل الحكومة، فأكد رئيس الجمهورية ثقته بقرب تشكيلها. نحن سنتجاوز الأزمة الحكومية التي نعيشها ونتمنى كذلك تجاوز كل العقبات في مجلس الوزراء العتيد، في سبيل الخروج بحلول اصلاحية ضرورية اقتصاديا واداريا. واعرب الرئيس عون عن اطمئنانه الى وجود روزنامة عمل وانطلاق ورشة عمل دائمة خلال السنة المقبلة فور تشكيل الحكومة".

واضاف :"اليوم ثبت أننا كنا امام ازمة حكومية وليس ازمة نظام. الازمة ليست في النظام، بل في ممارسة الاحكام الدستورية. نتمنى ان نتجاوز في مجلس الوزراء المقبل كل هذه المشاكل، وننجح في ان نكون على قدر توقعات اللبنانيين".

وسئل الرئيس ميقاتي ما اذا كانت الحكومة هي "عيدية" للبنانيين، فأجاب :

"شعرت من فخامة الرئيس أنه مطمئن لذلك، وشكرته على مواقفه في الفترة الاخيرة، خصوصا وقوفه الى جانب رئيس الحكومة المكلف في خلال الصعوبات الاخيرة. وفخامته مشكور ايضا على الحل الذي توصلنا اليه لتجاوز هذه المرحلة والخروج منها، فنحن بحاجة الى الكثير من المشاريع والامور الاقتصادية والادارية والانمائية. كما لفت نظر فخامته الى عدد من الامور الانمائية الضرورية في مدينة طرابلس والشمال عموماً، فاكد انها ستكون على سلم اولوياته، اضافة الى حاجات باقي المناطق اللبنانية.

وعن وجود ممثل له في الحكومة العتيدة، أوضح الرئيس ميقاتي ان هذا الامر هو بيد الرئيس المكلف، ولا احد يضع عليه الشروط، فهو يختار فريق العمل الملائم والمناسب.

وسئل عما اذا كان ما حصل في الاشهر السبعة الاخيرة لتشكيل الحكومة ضمن الاطر الدستورية، فأجاب:

"بحسب الدستور، فان تشكيل الحكومة اشبه بخزنة تفتح بمفتاحين، الاول موجود لدى فخامة الرئيس والثاني لدى الرئيس المكلف. اليوم، سيضع الرئيسان المفتاحين في الخزنة، التي لا تفتح بطريقة الخلع او باي طريقة اخرى. هذا هو الطريق السليم، وكما ذكرت نحن لسنا في ازمة نظام ولكن هناك ازمة في تطبيق النظام، ومن يمارس الدستور كما يجب، يجد حلولاً لكل المواضيع ".

النائب نعمة افرام

سياسيا، استقبل ايضا الرئيس عون النائب نعمة افرام وعرض معه الاوضاع السياسية والانمائية لاسيما في قضاء كسروان حيث اكد النائب افرام ان رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا بحاجات المنطقة والمشاريع التي تنفذ فيها ومن ابرزها محطتا التكرير في ادما وميروبا، وطريق يسوع الملك- جعيتا التي تنتظر اقرار القرض التمويلي لها في مجلس النواب، والطريق الممتدة من ساحة جعيتا الى عيون السيمان. واشار الى ان فض العروض لتلزيم طريق نهر الكلب – جونيه سيتم اواخر السنة الجارية، لافتا الى العمل لتطوير منطقة عيون السيمان لتكون منطقة تزلج نموذجية.

سفير اندونيسيا

دبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير اندونيسيا في لبنان السفير احمد خازن خميدي لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في بيروت. وشكره رئيس الجمهورية على الجهود التي بذلها لتطوير العلاقات اللبنانية- الاندونيسية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

نقيب اطباء الاسنان في لبنان

نقابيا، استقبل الرئيس عون، في حضور مستشاره للشؤون الاجتماعية والصحية النائب السابق الدكتور وليد خوري، نقيب اطباء الاسنان في لبنان البروفسور روجيه ربيز مع اعضاء مجلس النقابة الجديد الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على الاجواء الديمقراطية التي رافقت الانتخابات في النقابة قبل ايام. ووضع النقيب ربيز امكانات النقابة في تصرف الرئيس عون متمنيا دعم النقابة في تحركها دفاعا عن حقوق اطباء الاسنان لاسيما في ظل المنافسة الاجنبية غير القانونية، ولجوء بعض المستوصفات الى تعاطي طب الاسنان من دون حق، وعلاقة اطباء الاسنان مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وشدد النقيب ربيز على اهمية تطبيق المعايير نفسها المعتمدة للاطباء، على العلاقة مع اطباء الاسنان في لبنان.

ورحب الرئيس عون بالنقيب الجديد واعضاء مجلس النقابة متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، مؤكدا دعمه لمطالبهم المحقة لاسيما لجهة معاملتهم كسائر الاطباء ومنع المنافسة الاجنبية غير القانونية. واعطى الرئيس عون توجيهاته للجهات المعنية لمتابعة مطالب اطباء الاسنان وانصافهم.

صونيا شوفاني صليبا

الى ذلك، استقبل الرئيس عون السيدة صونيا شوفاني صليبا وزوجها السيد روني صليبا وابنتهما فيوليت صليبا، وتسلم منهم انجيل متى الذي حاكته على قماش" ايدا" بالابرة والخيط ( points de croix) بطول 29 مترا، وهو احد الاناجيل الاربعة التي حاكتها على مدى تسع سنوات باللغة الانكليزية لتكون في متناول الجميع. واوضحت السيدة شوفاني صليبا انها قدمت انجيل لوقا الى البابا فرنسيس المحاك بالطريقة نفسها، وتنوي تقديم انجيل آخر الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يوم الاحد المقبل في بكركي.

وقالت السيدة شوفاني صليبا انها حاكت الاناجيل الاربعة من منطق ايماني وهي شعرت طوال 9 سنوات استغرقتها في الحياكة بسعادة لا توصف. وهي سعيدة بان تقدم انجيل متى الى الرئيس عون الذي تكن له كل محبة وتقدير واحترام. ويبلغ طول الاناجيل الاربعة 94 مترا.

وقد هنأ الرئيس عون السيدة شوفاني صليبا على عملها متمنيا لها التوفيق والمثابرة على هذا الانجاز المرتكز على الايمان والمحبة والرجاء.