نصري لحود: سنتقدّم بشكوى بحقّ من يروّج الأكاذيب

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صدر عن القنصل المحامي نصري نصري لحود البيان الآتي: "يعمد البعض، من حينٍ الى آخر، لترويج أكاذيب عن امتلاكنا لعقارات تعود الى الدولة اللبنانيّة في المناطق التي يمرّ فيها أوتوستراد المتن السريع قبل البدء بتنفيذه.



لذا، نريد أن نؤكد أنّ هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً ويمكن التأكد من ذلك من أمانة السجلّ العقاري في المتن. كما كنّا تقدّمنا بشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق الأول في بيروت الرئيس غسان عويدات بحقّ الموقع الإلكتروني www.yabeyrouth.com ومديره المسؤول ومجهولين بجرم القدح والذم على خلفية الخبر المنشور على الموقع المذكور بعنوان "فضيحة العصر مشروع اوتوستراد نهر الموت" كما لن نتردّد في التقدّم بشكوى بحقّ أيّ مروّج لمثل هذه الأخبار الكاذبة".