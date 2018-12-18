“موارنة من اجل لبنان" يثني على مبادرة الرئيس عون: لحكومة قادرة على العمل والانجاز

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عقد "تجمّع موارنة من اجل لبنان" اجتماعه الدوري برئاسة المحامي بول يوسف كنعان، تناول في خلاله ملفات الساعة السياسية والاجتماعية.

وعقب الاجتماع، اصدر التجمّع بياناً اثنى فيه على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي اخرجت الملف الحكومي من حال الجمود التي كان فيها، وامل التجمّع من المعنيين التعاون لانجاح هذه المبادرة لتكون هناك حكومة في اسرع فرصة ممكنة قادرة على العمل والانجاز، خصوصاً ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تحتاج لخطوات عملية ايجابية.

وتوقّف البيان عند ما يقوم به الجيش اللبناني في الداخل وعلى الحدود، ما يسهم في استعادة ثقة المواطنين بأن هناك عيناً ساهرة على سيادتهم وامنهم واستقرارهم، عندها مظلة سياسية داعمة.

وتطرّق التجمّع الى مؤتمر دعم الاستثمار الذي عقد في لندن، معتبراً انه يأتي في سياق تعزيز الثقة الدولية بلبنان، ما يحتّم مواصلة الاصلاحات والعمل الرقابي البرلماني ليتكامل لاحقاً معه العمل الحكومي.

وطالب التجمّع بالاستماع الى الصرخة التي يطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والتي يدعو فيها المسؤولين للترفع عن الحسابات الصغيرة والتعاون لما فيه خير الوطن واللبنانيين جميعاً.

ولمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقدّم التجمّع من اللبنانيين بأصدق التهاني، آملا في ان تحمل ولادة طفل المغارة معها الفرح والرجاء.