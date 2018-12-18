لليوم الثاني... الجيش اللبناني يُجبر إسرائيل على التراجع!

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أجبر الجيش اللبناني عناصر الجيش الإسرائيلي عبر قوّات "اليونيفيل" على تصحيح نقطتين إضافيتين على الخط الأزرق في ‫ميس الجبل‬ وإعادة الأسلاك الشائكة إلى الوراء‬.



وأوقف الجيش الإسرائيلي عمليات الحفر في منطقة كروم الشراقي عند الحدود في ‫ميس الجبل‬، وسحب آلياته إلى خلف السياج التقني وأبقى على جنوده المنتشرين خلف السواتر قرب الخط الأزرق‬.



وكانت مجموعة من عناصر الجيش اللبناني صوّبت أمس سلاحها نحو عناصر الجيش الاسرائيلي التي كانت تضع الاسلاك الشائكة في كروم الشراقي- ميس الجبل، قبل أن ينسحب العناصر الى خلف المتاريس ويلتزموا بالموقف اللبناني.



(lbci)