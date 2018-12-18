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إنجاز عالمي كبير لفيلم "كفرناحوم" في جوائز الأوسكار

18
DECEMBER
2018
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في إنجاز عربي كبير على المستوى السينمائي العالمي، بات فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي قريبا من الفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بعد أن وصل للقائمة المختصرة لهذه الفئة.
 
وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، القائمة المختصرة لمسابقة أفضل فيلم أجنبي وضمت 9 أفلام من أصل 87 فيلما شملتهم المرحلة الأولى للاختيار.
 
وجاء ترتيب الأفلام أبجديا بالإنجليزية وفق جنسياتها كالتالي "طيور الممر" (بيردز أوف باسدج) من كولومبيا ،و"المذنب" (ذا جيلتي) من الدنمارك، و"لا تنظر بعيدا" (نيفر لوك أواي) من ألمانيا، و"لصوص المتاجر" (شوب ليفترز) من اليابان، و(أيكا) من كازاخستان و(كفرناحوم) من لبنان، و(روما) من المكسيك و"حرب باردة" (كولد وور) من بولندا، و"احتراق" (بيرنينج) من كوريا الجنوبية.
 
وقالت الأكاديمية التي تمنح الجائزة الأشهر عالميا إن أعضاءها شاهدوا الأفلام المرشحة بالقائمة الأولية في الفترة من منتصف أكتوبر  وحتى العاشر من ديسمبر، قبل أن يستقروا على الأفلام التسعة المختارة.
 
ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 24 فبراير  2019 بمسرح "دولبي" في هوليوود، فيما ستنقل شبكة تلفزيون (إيه.بي.سي) الحفل على الهواء مباشرة.
 
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