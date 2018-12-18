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طقس لبنان.. احذروا الأمطار الطوفانية!

18
DECEMBER
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان التيّار النفاث او JET STREAM هو تيارٌ هوائي ينطلق من الغرب نحو الشرق ويسير بطريقة لولبيّة يحمل معه رطوبة المحيطات في الجوّ ويملأ السحب الركامية بالرطوبة وبخار المياه، ويضاعف هطولاتها بنسبٍ عالية، ويسير على ارتفاع 11,000 الى 13,000 متر، ويصل طوله الى آلاف الكيلومترات، فلماذا العنوان: احذروا الأمطار الطوفانية.

 

ينحرف التيار النفاث ظهر يوم الأربعاء نحو البحر المتوسط وشمال مصر ويتزامن مع وصول السحب الركامية فوق لبنان التي يزيد ارتفاعها عن 10,000 متر في الجو، وتشير حركة الـ JET STREAM انه سيمر فوق الشرق الأوسط وسيتمركز فوق الساحل السوري ولبنان وشمال فلسطين، بشكل رئيسيّ، اعتباراً من مساء الأربعاء، الأمر الذي سيؤدي الى شحن السحب الركامية بكميات هائلة من الرطوبة فيدخل لبنان في مرحلة الأمطار الطوفانية المصحوبة بالبرَد والصواعق والعواصف الرعدية وتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وربما تلامس 1600 ممزوجة بالماء.

 

يستمر التيار النفاث في ذروته فوق لبنان حتى ظهر الخميس ليعود وينحرف جنوباً فتتراجع نسبة الهطولات.

 

اذاً، احذروا الفترة الممتدة من مساء الأربعاء ولغاية ظهر الخميس بسبب ارتفاع نسبة الأمطار التي ستتحوّل الى طوفانية بسبب التيار النفاث الذي سيعبر فوق لبنان، وقد تتشكل السيول والفيضانات وجرف الحصى والأتربة على الطرقات، وستكون غزارة الأمطار من نصيب الساحلَي السوري واللبناني والجبل والجنوب كدرجة اولى والبقاع كدرجة ثانية.

 

طقس يوم الأربعاء، غائم مع امطار محلية متفرّقة قبل الظهر.
تتعمّق السحب الركامية بشكل تدريجي اعتباراً من بعد الظهر وتغطي لبنان وتتحوّل الأمطار مساء الى طوفانية بين الساحل الشمالي والجنوبي والجبال الغربية وتتمدد تدريجياً نحو البقاع مترافقة مع غزارة في الثلوج على ارتفاع 1800/1900 متر وعواصف رعدية وتساقط للبرد.

 

الحرارة على الساحل ليوم الأربعاء: 19/14
على الجبال 1200 متر: 8/4
البقاع:9/5
الرطوبة: ترتفع من 75% الى 97%
الرياح: جنوبية غربية الى جنوبية سرعتها بين 25 و 50 كلم في الساعة.

 

بعد انحسار المنخفض الدوار قبل ظهر الجمعة، سيكون لبنان على موعد مع منخفض جديد في الويك أند القادم.

 

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