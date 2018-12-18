عبد الرحيم مراد: اسم ابني قد يكون وارداً ضمن الاقتراحات

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ذكر عضو "اللقاء التشاوري" النائب عبد الرحيم مراد في حديث لـ"الجمهورية" أن "هناك حلحلة استَجدّت على العقدة الحكومية، وانّ الجهات المعنية بات لديها قابلية لإبداء مرونة في التعاطي. والوسطاء، وفي طليعتهم الرئيس عون، تمنّوا علينا أن نكون "أم الصبي".



وأشار مراد الى أنّ "الرئيس عون طَرح علينا ان نقدّم تنازلاً معيناً، يُقابله تنازل مماثل من قبل الحريري. ويبدو انّ الرئيس المكلف، كما تَسرّب إلينا، أصبح مستعداً للقبول بأن نتمثّل بوزير نتولّى نحن تسميته، ولا يكون من صفوفنا مباشرة، والأرجح اننا نتجه نحو القبول بهذه الصيغة". لافتاً الى انه "إذا تم الاتفاق النهائي على هذا الحل، فسنرفع اسماً او اكثر الى رئيس الجمهورية ليختار الوزير السنّي".



وأوضح انّ "اسم ابنه حسن قد يكون واردا ضمن الاقتراحات".