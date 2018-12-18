أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 18-12-2018

A + A -

البناء

قالت مصادر دبلوماسية عربية في دمشق إنّ القلق من الدور التركي المنافس للسعودية على زعامة العالم الإسلامي والداعم للإخوان المسلمين خصوصاً في مصر يقف وراء قرار عربي بإزالة الشروط التي كانت توضع أمام الانفتاح على سورية وإعادة العلاقات معها، وتوقعت المصادر تسارع إجراءات إعادة مقعد سورية في الجامعة العربية...

الجمهورية

أكد نائب سابق عضو في حزب بارز أنه لن يشارك في الحكومة المرتقب تأليفها بعدما كان من أبرز المطروحين للوزارة.

جرت مراسلات عبر أصدقاء مشتركين بين شخصيتين سياسيتين كانا في الفترة الأخيرة طرفي سجال عنيف حول مسألة حساسة.

قال مرجع سياسي إنه يفكّر في عقد مؤتمر صحافي يكشف فيه كل المستور الذي يعطّل تشكيل الحكومة ولن يستثني أحدًا اذا لم تحصل مفاجأة قريبا.

اللواء



غمز

بدأ جدل حزبي ونقابي، حول مجرى التحوُّل في حركة الشارع بعد تظاهرة الجمعة بصرف النظر عن المنظمين والحجم.

همس

يذهب سفير غربي إلى التساؤل في مجلس خاص عمّا إذا كان تأخير الحكومة يرتبط بإعتبارات قمّة سيستضيفها لبنان في الشهر المقبل؟

لغز

يتحرك مسؤول غير مدني بناء على تكليف رسمي، من أجل إنضاج تسوية «العقدة الحالية»، وصعود الدخان الأبيض قبل الميلاد؟

المستقبل

يقال إنّ ديبلوماسياً غربياً معتمداً في لبنان أعرب أمس في مجلس خاص عن تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة مستشهداً بمعطيات لمسها لدى مرجع معني بالتأليف.