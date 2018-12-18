عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 18-12-2018

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الأخبار

تحالف النجمة والأنصار: فتّش عن السياسة

التشكيل مرهون بعقد أخرى؟

لبنان يرفض طلبات إسرائيلية نقلها الأميركيون بشأن الحدود

‫زيارة البشير إلى دمشق: موفد «التحالف العربي» بمبادرة من بوتين

البناء

زيارة البشير لدمشق تفتح أبواب الجامعة العربية أمام سورية... ومشاركتها في القمم العربية

وقف النار في الحديدة يدخل التنفيذ... ورقابة أممية لضمان الالتزام

الأزمة الحكومية في «العناية الفائقة» في عهدة «إبراهيم»... وآمال بالحلحلة

الجمهورية

وصلت كلمة السر.. فتنازلوا؟

إستنفار خلف الجدار

من كواليس الإنفراج: حذار هذه الألغام

اللواء

تسوية عند «منتصف الطريق»: حكومة الميلاد ممكنة!

إبراهيم يحمل عرضاً اليوم «للنواب الستة».. والجيش يُلزِم الإحتلال بالتزام «الخط الأزرق»

الملك سلمان يأمل عودة العراق إلى مكانته في المنطقة

أردوغان يتحضر لمهاجمة الأكراد في سوريا

الأمم المتحدة تطالب بـ٣٥٠ مليون دولار مساعدات للفلسطينيين

الديار

مستقبل حكومة الرئيس عون سنّي ورئاسة مجلس وزراء الطائف تسيطر

الحل بوزير سادس سني يحسب على حصة رئاسة الجمهورية من الوزراء الستة

تكليف اللواء عباس ابراهيم ايجاد الحل برضى عون بري الحريري حزب الله

المستقبل

مساعي عون تتقدم.. والطريق إلى الحكومة "أصبحت سالكة"

لبنان خلف جيشه.. والحريري للجم إسرائيل واحترام "الأزرق"

بيت لحم استعدت للميلاد