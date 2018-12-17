ريسيتال ميلادي للمرة الاولى في وزارة الخارجية

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لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، افتتح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الريسيتال الميلادي الذي تحتضنه وزارة الخارجية للمرة الاولى، بحضور وزاري ونيابي وديبلوماسي واعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي.

الريستال أحيته الفنانة عبير نعمة التي شكرت للوزير باسيل دعوتها لاحياء الحفل، متمنية ان تحمل الاعياد المجيدة الفرح والامل. بعدها أنشدت نعمة مجموعة من الترانيم الخاصة بالمناسبة بلغات عدة: العربية، السريانية،الإنكليزية،الفرنسية،الارمينية الايطالية، الألمانية، الروسية، الهندية، والصينية.

في بداية الاحتفال رحّب الوزير باسيل بالحضور، مؤكداً على المعاني السامية التي يجسدها ميلاد السيد المسيح وآملا ان تحمل السنة الجديدة كل الخير والسلام لجميع الدول.