يطوّر التشريعات المالية والتجارية اللبنانية كنعان: اقرينا احد اهم قوانين سيدر ويفتح المجال لنظام صناديق الاستثمار الخاص في لبنان

A + A -

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة اقرّت الليلة قانون التوظيف في صناديق الاستثمار الخاص بمواده ال ٣٢ معدّلاً، واحالته الى اللجان المشتركة تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة .

وكانت اللجنة الفرعية انعقدت في ساحة النجمة عصر اليوم برئاسة كنعان وحضور ممثلين عن وزارات المال والاقتصاد والعدل ومصرف لبنان.

واشار كنعان الى ان "هذا القانون هو من اهم القوانين المطلوبة في سيدر ويشكّل اصلاحا اساسياً ويسمح بتطوير التشريعات المالية والتجارية اللبنانية"، وأضاف : القانون يفتح المجال لنظام التوظيف الخاص في صناديق الاستثمار التي هي غير متوفرة في نظامنا حالياً، وهي تسمح باستقطاب رؤوس الاموال للاستثمار بمحافظ مالية وبقطاعات مختلفة وتدار من خلال مؤسسات مختصة".