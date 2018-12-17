والد ميغان ماركل يستنجد بملكة بريطانيا: أريد التواصل مع ابنتي!

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أفاد والد ميغان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم (الاثنين) بأنه يأمل أن تتدخل الملكة لإعادة تواصله مع ابنته.

وقال توماس ماركل للملكة إليزابيث في مقابلة بثتها قناة (آي.تي.في) التلفزيونية "أقدر أي شيء يمكنها القيام به أعتقد أنها تريد حل المشكلات العائلية".

وأضاف "الأسر، سواء كانت ملكية أم لا، متشابهة ويجب أن تظل مترابطة خاصة في وقت عيد الميلاد".

وتابع ماركل أن ميغان لم ترسل له بطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد وإنه يأمل أن يتمكن هو وابنته في وقت ما من إعادة بناء علاقتهما.

وقال "كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا، وهي تعلم، وحاولت الاتصال بها واحتاج أن تسعى إلي. أحبها جدا ... أحب ابنتي جدا ويتعين أن تعرف هي ذلك".

ولم يرد قصر كينزنغتون على طلب التعليق على المقابلة.