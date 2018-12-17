بالصور: التيّار الوطنيّ الحرّ في أوتاوا - كندا يحتفل بالميلاد

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احتفل التيار الوطني الحر في العاصمة الكندية اوتاوا بالأعياد المجيدة وغصت قاعة مطعم المزاج بأعضاء الهيئة والأصدقاء وعائلاتهم تقدم الحضور المنسق العام لكندا السيد روبير محفوظ ، منسق اوتاوا السيد مارون عون ، الجنرال جوزيف القزي ، والكولونيل جريس الشعار ، وهيئة اوتاوا وعدد كبير من المناصرين .

افتتح الاحتفال بكلمة لمنسق اوتاوا مارون عون وجاء فيها :المجد لله في العلى وعلى الأرض المسرة .لقد أرسل الله لنا ابنه الوحيد متجسداً في مزود نورا للعالم .ولد المخلص هللويا .منذ اكثر من ألفي سنة مشىى هذا العالم في طريق الحق والحياة،وانتصرت المحبة على الشر، وعم السلام والتآخي والخلاص في نفوس البشر ، المؤسف اليوم ان وطننا يعاني الخلافات ، والعراقيل توضع في مسيرة العهد القوي ، لكن إرادة الحياة ستبقى أقوى من كل المؤمرات والمكائد. فمن له إيمان قائد مسيرتنا العماد ميشال عون ينقل الجبال ويُحدث العجائب.لن يتهاون رئيسنا في تحقيق حلم اللبنانيين بوطن يحفظ ارضهم وكرامتهم

‎وحريتهم ومستقبل ابنائهم. لن يخذل شعبا أعطاه ثقته يوم حصل التيار وحلفائه على ٢٩ نائبا وكان للتيار

‎الكتلة النيابية الاولى في البرلمان. لن نفقد الثقة وإيماننا يتجدد مع كل صلاة صباحية

‎اجتماعنا اليوم ونحن في بلاد الانتشار دليل على ايماننا الحقيقي ومحبتنا لبعضنا البعض ، وثقتنا بقيادتنا في التيار الوطني الحر ومعالي الوزير جبران باسيل لبناء وطن يستحق تضحيات شهداؤنا وتعب وعرق ابطالنا وصلوات وتضرعات امهاتنا أهلا بكم ولتكن أعيادكم مملؤة بنعمة المسيح

وتبعها كلمة المنسق العام السيد روبير محفوظ جاء فيها

الميلاد ورجل السياسة...

ما هو دور رجل السياسة ؟طبعاً لن ناخذ سياسيي لبنان مثالاً على هذا الدور ،لكن بالإجمال رجل السياسة يعمل من اجل تحسين وضع مجتمعه وزيادة الرخاء والاستقرار والسلام فيه.

لذلك توقفت عند عبارة وعلى الارض السلام....وتأملت في مغارة يسوع لكي أتعلم منها كيف لرجل السياسة ان يعمل لنشر السلام على الارض :

أولاً رأيت في هذه المغارة حب غير موصوف متجسد بالعطاء ،فكل شخص في هذه المغارة كان يقدم العطاء بسرور ،فالعذراء أعطتنا يسوع ويوسف كان يعطي الدعم والحب لمريم والطفل ،الملوك قدموا الهدايا والرعيان قدموا السجود حتى الحيوانات قدمت الدفئ للطفل الالهي،إذاً من يريد ان يعمل في الشأن العام عليه بالتضحية والبذل لا بتجميع الثروات.

ثانياً نرى في هذه المغارة الملوك والرعيان جنباً الى جنب وهو اعلان واضح لالغاء الطبقية وتقليص الهوة بين الأغنياء واصحاب السلطة والفقراء ،لذلك نرى ان المجتمعات التي تقل فيها الطبقية والفروقات الاجتماعية يكثر فيها السلام وتقل فيها الحروب.

ثالثاً في مغارة يسوع يجتمع اليهودي والوثني إذاً تعلن لنا المغارة إنهاء عصور التعصب والتفرقة على أساس ديني فأنت مدعوا ان تؤمن ولكن ان تبتعد عن التعصب

لذلك على رجل السياسة ان يتبع خطاب مدني غير ديني او مذهبي ويعمل للإنسان فقط

هكذا نستطيع ان نبني سلاماً على الارض ،هكذا نستطيع ان نبني أوطاناً مستقرة ...علهم في عيد يسوع يتعلمون وفي هذه المغارة يتأملون ...

وخلال الاحتفال كرمت الهيئة الدكتور شمعون شمعون رئيس قسم القلب في مستشفى اوتاوا وتم تقديم درع تذكاري تقديرا له .

وتم خلال الاحتفال توزيع كتيب تضمن اهم نشاطات الهيئة في السنة الماضية .

قدم الحفل المهندس جهاد دواد الذي رحب بالجميع وبعدها تم توزيع الهدايا على الأطفال .