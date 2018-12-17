إعلامية تهاجم جميل السيّد: "حضرتك آخر واحد يحكي عن الرجولة!"

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علّق النائب جميل السيد على كلام عضو كتلة “المستقبل” النائب وليد البعريني، بحق مديرة الاخبار في قناة “الجديد” مريم البسام قائلاً: “نائب تيار المستقبل للإعلامية، “تعي لفرجيكي كيف بتكون الرجولة”، الرجولة مش مرا ولا رجّال، هي صفة شرَف وشهامة لمن كانت عضلاته ومواقفه ومبادؤه وأخلاقه في دماغه، ذكَراً كان أم أُنثى، وغير هيك، إذا كانت الرجولة ب”قبّار العيون” متل ما بتقول الحَجّة، فالحمار شيخ الرجال وما حدا قدّو”.



كلام السيد استفز مذيعة الاخبار في قناة “المستقبل” رشا الخطيب التي ردت على السيد بالقول: “طبعا انا ضد التعرض لاي امراة او اي زميلة بطريقة غير اخلاقية، بس حضرتك آخر واحد يحكي عن الرجولة، لان تاريخك واضح بالتعرض والتهديد بالشخصي لبعض الاعلاميات… اللي بيته من زجاج ما بيحكي”.