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توضيح من وزارة الطاقة والمياه حول سد بقعاته

17
DECEMBER
2018
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
 
وعن الاستشاري مكتب ستوكي  (STUCKY)– جيكوم البيان التوضيحي التالي
 
 
 
توضيحاً لما يتم تداوله حول سد بقعاتة :
 
إنه بتاريخ 9/12/2018 وبنتيجة هطول أمطار غزيرة (précipitations intensives et inondation) خلال مدة يومين متتاليين وبشكل استثنائي (crise d’exception) تعرّض قسم من منحدرات الطريق الدائري بطول 80 متر تقريبًا إلى تحرّك في التربة (glissement) . وان هذه المنطقة معروفة بتكوينها وتحرّكها من قبل الأهالي منذ القدم وان المعالجة كانت قيد الإنجاز لتثبيت هذه البقعة وهي تُتابع حاليًا لاستكمال كافة الاعمال الضرورية من أجل تثبيتها.
 
إضافة الى ذلك، فإن موقع هذه البقعة يبعد عن محور السدّ مسافة حوالي الكيلومتر وليس لها أي تأثير على السد ولا على الأعمال المتمّمة لمعالجة بحيرة بقعاتا.
 
كما أن الاشغال العائدة لسدّ بقعاتا ليس لديها أي تأثير على منحدرات قرية كْـفَرْتَيْ – قضاء المتن. وإن هذه الأعمال روتينية ولا تتطلّب هذا القدر الضخم من التوجيه الإعلامي مع تمنّياتنا بمراجعة الفنّيين المعنيين في هذا الموضوع في وزارة الطاقة والمياه.
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