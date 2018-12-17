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في حضور كلودين عون روكز ممثلة رئيس الجمهورية كارول سماحة أحيت ريسيتالا ميلادياً دعت اليه لجنة مهرجانات ضبيه الدولية

17
DECEMBER
2018
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اقامت لجنة مهرجانات ضبيه الدولية ليل امس، ريسيتالا ميلاديا في كنيسة الصعود في ضبيه احيته السيدة كارول سماحة مع فرقة من المرنّمين والموسيقيين.
 
حضرت الريسيتال، ممثلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السيدة كلودين عون روكز والوزير السابق النائب الياس بو صعب والنائب ادي ابي اللمع والسيدة تانيا كنعان قرينة النائب ابراهيم كنعان، والنائب السابق غسان مخيبر وقرينته، وقرينة قائد الجيش السيدة نعمت جوزف عون، ورئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي السيدة ميرنا المر ابو شرف، وراعي ابرشية صربا المارونية المطران بولس روحانا، ورئيس بلدية ضبيه – ذوق الخراب وحارة البلانة وعوكر السيد قبلان الاشقر ومدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الاستاذ رفيق شلالا وحشد من المدعوين والشخصيات.
 
والقت رئيسة لجنة مهرجانات ضبيه الدولية السيدة كورين الاشقر كلمة رحبت فيها بممثلة رئيس الجمهورية وطلبت منها ان تنقل الى الرئيس عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون تحيات المشاركين والحضور واملت ان يحمل هذا الريسيتال الفرحة الى القلوب لتعم من ضبيه الى المتن والى كل لبنان " لانه بالمحبة وحدها نزرع السلام والامان". وحيّت الاشقر شهداء الجيش منوهة بتضحيات العسكريين في سبيل الامن والسلام.
 
بعد ذلك رتلت السيدة كارول سماحة ترانيم ميلادية بالعربية والفرنسية والانكليزية ورافقها في أحدها التينور بشارة مفرج.
 
يذكر انها المرة الاولى التي تحيي السيدة كارول سماحة ريسيتالا ميلاديا في لبنان.
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