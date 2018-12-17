درغام: مساعي الرئيس عون ستنتج حكومة قبل الأعياد

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أكد نائب تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام في حديث صحافي "أننا متفائلون باقتراب تشكيل الحكومة، لافتا الى أن مساعي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف تفضي الى حكومة قبل الأعياد.

وأوضح درغام "أن الحل سيكون وفق عدالة التمثيل، مع الحرص على أن يكون مرضيا للرئيس الحريري، وفي الوقت نفسه ألا يتم إلغاء أحد ممن أثبتت الانتخابات النيابية أن له حيثية تمثيلية، مؤكدا أن التنازلات مطلوبة من الجميع لمصلحة البلد".

وختم: "ان الأمور تتجه الى الحلحلة، والرئيس عون يقدم المصلحة العامة على ما عداها من أمور، لأن البلد لم يعد يحتمل، واليأس تسلل الى نفوس المواطنين".