الديمقراطي في كتاب مفتوح لرئيس الجامعة اللبنانية: نتساءل إن كان فرع الجامعة في عاليه تابع للدولة أم دكّانة لحزب ما ؟؟!

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صدر عن دائرة عاليه في الحزب الديمقراطي اللبناني البيان الآتي: "ربّما من المرّات القليلة التي نشعر أنّه لا بد من التوجّه بكتاب مفتوح لمسؤول في الدولة، هذه الدولة التي تحترم حقوق مواطنيها وتعلّمهم كيفية الإلتزام بواجباتهم، في حين يصرّ البعض على قلب مؤسّساتها إلى دكاكين تتم عبرها تصفية حساباتهم الضيّقة والإلغائية بصورة مستمّرة ووقحة".

فيا حضرة رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب الذي نكنّ له وافر التقدير والإحترام، تصرّ كلّية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في مدينة عاليه التابعة بشكل مباشر إلى الجامعة اللبنانية، على تغييب الحزب الديمقراطي اللبناني والذي يمثّل شريحة كبيرة من أبناء المنطقة، عن كل مناسبة تقوم بها، وتبقى الأسباب مجهولة في الظاهر ومعلومة في الباطن، إذ تتقصّد إدارة الكليّة أن تلتزم قرارات وخيارات الحزب الإشتراكي، وأن تبادر إلى اعتماد ذات الأسلوب والطرق الإلغائية التي ينتهجها الأخير.

أخيراً وليس آخراً، نتوجّه إلى جانبكم بطلب فتح تحقيق لما يجري في الكليّة المذكورة، وملاحقة كل من يساهم في ترسيخ مبدأ المحسوبيّة والإستنسابية، وتكريس الجامعة لصالح فريق ضد فريق آخر، بهدف تصفية حسابات حزبية وسياسية، ونطالبكم بمنع ظاهرة توزيع الشهادات من قبل مسؤولين حزبيين، وحصر الأمر بالأكاديميين والمدراء والقيّمين على الكليّات، شاكرين جهودكم سلفاً في وقف هذه المهزلة التي تشكل خطراً داهماً على مسيرة التربية والتعليم العالي في الوطن".