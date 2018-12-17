living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد كلام نائب "المستقبل".. هجوم إعلامي عنيف!

17
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شنّت الإعلامية في قناة LBCI ديما صادق هجوماً على النائب وليد البعريني بعد إنتشار مقطع فيديو له يهاجم فيه الإعلامية في قناة NTV مريم البسّام قال فيه: "اذا بتحب تجرّب الرجولة، نحن جاهزين للتجربة بما يرضي الله".


وغرّدت صادق عبر "تويتر" قائلة: "إلى هذا الكائن الذي يتحدث: عذرا اي رجولة هي هذه التي تتحدث عنها؟؟ الرجولة أخلاق. الرجولة قيم.انت الرجولة براءة منك ومن الوضاعة التي تتحدث بها. نحن كإعلاميات لن نسكت بعد الآن عن كلمة لا بل عن حرف واحد يمسّ باحترامنا و كراماتنا. و يا مريم كل الحب ".


بدورها، علّقت الإعلامية في قناة MTV نوال بري على كلام البعريني في تغريدة عبر "تويتر" قائلة: "حتى بين نواب الأمة طلع في مستويات "مشرفة".. لا عتب بقى على المستويات الهابطة يلي عم نشوفها عالسوشال ميديا طالما في نائب بدو يفرجي صحافية رجوليتو!!!! #البعريني #عصر_الانحطاط عكل المستويات".


إشارة الى أن كلام البعريني جاء رداً على تغريدة كانت البسام قد نشرتها في 28 تشرين الثاني الماضي عبر "تويتر" انتقدت فيها أسلوب في تلاوة بيان تيار "المستقبل" حيث قالت: " بغض النظر عن خلافات وئام وهاب وتيار المستقبل، بس يلي بيسمع بيان كتلة المستقبل يتليه وليد البعريني ترتعد فرائصه والله العظيم. وما حدا يسألني شو يعني فرائصه لاني يمكن موقعها فوق المعدة بشوي
بدكن تعملوا معركة.. جيبولها قائد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout