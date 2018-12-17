بعد كلام نائب "المستقبل".. هجوم إعلامي عنيف!

A + A -

شنّت الإعلامية في قناة LBCI ديما صادق هجوماً على النائب وليد البعريني بعد إنتشار مقطع فيديو له يهاجم فيه الإعلامية في قناة NTV مريم البسّام قال فيه: "اذا بتحب تجرّب الرجولة، نحن جاهزين للتجربة بما يرضي الله".



وغرّدت صادق عبر "تويتر" قائلة: "إلى هذا الكائن الذي يتحدث: عذرا اي رجولة هي هذه التي تتحدث عنها؟؟ الرجولة أخلاق. الرجولة قيم.انت الرجولة براءة منك ومن الوضاعة التي تتحدث بها. نحن كإعلاميات لن نسكت بعد الآن عن كلمة لا بل عن حرف واحد يمسّ باحترامنا و كراماتنا. و يا مريم كل الحب ".



بدورها، علّقت الإعلامية في قناة MTV نوال بري على كلام البعريني في تغريدة عبر "تويتر" قائلة: "حتى بين نواب الأمة طلع في مستويات "مشرفة".. لا عتب بقى على المستويات الهابطة يلي عم نشوفها عالسوشال ميديا طالما في نائب بدو يفرجي صحافية رجوليتو!!!! #البعريني #عصر_الانحطاط عكل المستويات".



إشارة الى أن كلام البعريني جاء رداً على تغريدة كانت البسام قد نشرتها في 28 تشرين الثاني الماضي عبر "تويتر" انتقدت فيها أسلوب في تلاوة بيان تيار "المستقبل" حيث قالت: " بغض النظر عن خلافات وئام وهاب وتيار المستقبل، بس يلي بيسمع بيان كتلة المستقبل يتليه وليد البعريني ترتعد فرائصه والله العظيم. وما حدا يسألني شو يعني فرائصه لاني يمكن موقعها فوق المعدة بشوي

بدكن تعملوا معركة.. جيبولها قائد".