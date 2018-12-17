أمطار غزيرة مع عواصف رعدية وتساقط للبرَد!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان المنخفض الجوّي الرطب المدفوع من المُرتَفع الآزوري، الذي يتمدد نحو ايطاليا وشمال الجزائر بقيم ضغط مرتفعة تصل الى 1027hpa، نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط، يبدأ تأثيره على لبنان، بشكل تدريجي اعتباراً من صباح الإثنين (ساحلاً)، فيتحوّل الطقس من مشمس الى ممطر اعتباراً من بعد الظهر وساعات المساء وتكون الأمطار غزيرة مع عواصف رعدية وتساقط للبرَد ورياح تلامس سرعتها 45 كلم في الساعة.

ويتعرّض المنخفض الجوّي لرياح شرقية من شمال سوريا، وجنوبية من سيناء وفلسطين، وتدعمه الرياح الغربية بالرطوبة من الغرب، الأمر الذي سيعيد سيناريو المنخفض الدوّار السابق، فتتعمق الأمطار نحو الجبال الغربية بين الحين والآخر وتصبح شاملة في الداخل بين الأربعاء مساء وفجر الجمعة.

يوزّع رادار الهطولات الحصص من حيث الهطولات في المناطق الممتدة من الساحل السوري نحو الساحل الفلسطيني مروراً بلبنان (من الإثنين ولغاية مساء الخميس) على الشكل التالي:

الحصة الأولى: اللاذقية وطرطوس وجبلة (90/100mm)، طرابلس والضنية شكا والبترون وجبيل بيروت والدامور وصيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل والجوار، والجبال الغربية المطلة على البحر؛ كسروان والمتن وعاليه والشوف (60/80mm).

الحصة الثانية: البقاع الوسط والغربي والشمالي (25/40)، اربد وعمّان (10/20)

تتساقط الثلوج مساء الإثنين على الجبال التي تعلو 2100 متر وتتدنى مع الوقت لتلامس مساء الأربعاء والخميس 1800 متر.

طقس يوم الثلاثاء: غائم مع امطار محلية تكون غزيرة في بعض الأحيان على الساحل وخفيفة في البقاع، تشتد في ساعات المساء والليل.

ينحرف قسم من المنخفض نحو شمال فلسطين والجنوب اللبناني يوم الأربعاء بحيث ستشهد كافة المناطق الجنوبية هطولات غزيرة مع عواصف رعدية مترافقة مع البرد بين الحين والآخر.

الحرارة على الساحل: 20/16

الجبال 1200 متر: 13/6

البقاع: 14/6

الجنوب: 19/16

الرياح: جنوبية غربية تتحوّل الى جنوبية سرعتها بين 20 و 50 كلم في الساعة.

الرطوبة 87%

الضغط الجوّي: 1019hpa

الخيرات الكانونية لن تتوقف وستستمر حتى نهاية الشهر، الأمر الذي تشير اليه حركة الضغوط الجوية، ما يدلّ انّ شتاء لبنان يبدو، حتى الساعة، مخالفاً لإشاعة التصحّر.