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شامل روكز: الأمور باتت في خواتيمها

17
DECEMBER
2018
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أشار النائب شامل روكز الى ان “الأمور باتت في خواتيمها في مسألة تشكيل الحكومة معتبرا الى انه من حق النواب السنة ان يتمثلوا بحسب المعايير التي تم اعتمادها في مسار التشكيل، سائلا عما اذا سيتم توزيرهم بشكل مباشر بحسب وجهة نظرهم ام عبر اللجوء الى توزير شخصية مقربة”.


روكز، وفي حديث لصوت لبنان-ضبية، لفت الى ان هم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تتشكل الحكومة في اسرع وقت ممكن فالبلد لم يعد يحتمل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، جازما ان الرئيس عون لا يحتسب الأمور على أساس الحصص بل بمسؤولية بلد.


وأمل روكز ان ينحسب شعور المسؤولية على كل القوى السياسية التي عليها ان تقدم التنازلات لمصلحة تأليف الحكومة، داعيا الى احترام معايير الانتخابات النيابية التي قد تصبح عرفا ونافيا أي نية لحصول التيار “الوطني الحر” على الثلث المعطل.



هذا وأكد روكز ان “الحكومة ستكون ثلاثينية الا ان الاهم هي ان تكون الكفاءات هي المعيار الأساسي ليكون هناك إنتاجية .”

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