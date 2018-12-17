أسرار الصحف ليوم الاثنين 17 كانون الأول 2018

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البناء

توقفت مصادر إعلامية فرنسية أمام تراجع نسبة المؤيدين للرئيس إيمانويل ماكرون من 66 الى 23 مقارنة بسلفه نيكولا ساركوزي الذي لم ينخفض مؤيدوه عن 44 وبصورة تشبه حال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تراجع بنسبة مشابهة والرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، وتوقعت نظراً لمسار الحالات المشابهة أن يفشل كلّ من ترامب وماكرون بالفوز بولاية ثانية إذا تمكنا من إكمال ولايتهما الأولى...

الجمهورية

يقول مصرفي مخضرم إنه من حسن الحظ أن المناخ الدولي المناهض لتمويل الإرهاب قد صعّب تحويل الأموال، وإلّا لكنا شهدنا خروج كمية لا يستهان بها من الأموال من لبنان في هذه الحقبة.

يسأل بعض المتابعين عن صحة وجود تفاهم ضمني بين مسؤولين بارزين يقضي بتقاذف مسؤولية التعطيل الحكومي بينهما من باب حماية موقفيهما.

يرتقب أن تصدر دفعة جديدة من التعيينات في تيار سياسي في الفترة القريبة.

اللواء

غمز

كشفت تقارير مؤسسة «موديز» أن لبنان يحتل المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم، بالمقارنة لنسبة الديْن مع الدخل الوطني، الأمر الذي اقتضى تخفيض تصنيفه إلى (B3 -)!

همس

شكّكت مصادر مقرّبة من موقع القرار أن تبصر الحكومة العتيدة النور قبل نهاية العام الحالي، في حال لم يتم الوصول إلى صيغة مقبولة للثلث المعطل مع فريق رئيس الجمهورية!

لغز

تساءلت مرجعية سياسية بارزة عن خلفيات العودة إلى التحامل على شركة طيران الشرق الأوسط ورئيسها محمد الحوت، فيما تحقق الإدارة الحالية أرباحاً مطردة، بينما شركات طيران عالمية تسجّل خسارات متزايدة!

المستقبل

يقال إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ وفداً نيابياً قبل أيام أنه في حال تمّ التوصل إلى حلّ لعقدة «النواب الستة»، فإنّ تشكيل الحكومة لن تعترضه عقبات أخرى «على مسؤوليّتي».