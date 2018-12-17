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عناوين الصحف ليوم الاثنين 17 كانون الأول 2018

17
DECEMBER
2018
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الأخبار
ماكرون... المصير المُؤجل
‫تأليف الحكومة: عودة الأمل
‫سوزان الحاج سعت الى اختراق هواتف اللبنانيين؟
‫عون يتبنّى ملف جورج عبد الله: سعي إلى الإفراج عنه

البناء
وقف النار في الحديدة فجر الغد... وإجماع على انتصار دبلوماسي لأنصار الله في اتفاق السويد
البشير فجأة في دمشق... والأسد في استقباله... وتساؤلات عن رسالة سعودية
الشيوعيون يفتتحون الحراك الشعبي... أما الحكومي فينتظر موعداً من الحريري

الجمهورية
الإقتصاد يتدهور والحكومة تتأخر
اكتشاف نفق رابع
من الإحباط المسيحي إلى العدمية اللبنانية
بري: خلص الكلام!

اللواء
«إشارات الميلاد» تنتظر «اللقاء العصيب» في بعبدا
باسيل يسابق المردة على الأشغال في الشوط الأخير... والأنفاق أمام مجلس الأمن الأربعاء
السعودية تدين موقف «الشيوخ» الأميركي: سافر ومرفوض
أنقرة تلمّح إلى إمكان إعادة العلاقات مع الأسد

الديار
تكليف الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان حلّ مُشكلة العرش السعودي
الأمير أحمد يقترح تعيين الأمير خالد بدلاً من محمد بن سلمان ولياً للعهد
غـياب محمد بن سـلمان 6 أشـهر ثم إنـقـاذ عـرش آل سـعود

المستقبل
نتنياهو يصعّد في الصفة ويفلت المستوطنين ضد الفلسطينيين
حسام عند ضريح جدّه: أتمنى أن أجعله فخورا
واشنطن تسعى لتقويض النفوذ الإيراني الاقتصادي في العراق

L'Orient-Le Jour
Le Conseil d’État suspend une décision du ministre de la Culture de démanteler des vestiges

The Daily Star
All eyes on Aoun-Hariri talks as govt hopes rise

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