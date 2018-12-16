بالفيديو البعريني للبسام: جربي رجوليتي بما يرضي الله

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رد النائب وليد البعريني بأسلوب ذكوري جارح خارج عن اللياقات، على انتقاد مديرة الاخبار والبرامج السياسية في قناة الجديد مريم البسام بعد مرور 19 يوم على تغريدت الاخيرة على "تويتر" منقدتاً بيان المستقبل " بغض النظر عن خلافات وئام وهاب وتيار المستقبل، بس يلي بيسمع بيان كتلة المستقبل يتليه وليد البعريني ترتعد فرائصه والله العظيم" وتابعت البسام "بدكن تعملوا معركة، جيبولها قائد".

فما كان من البعريني الا برد بعيد كل البعد عن آداب التخاطب متوجها الى البسام دون ان يسميها "هناك إعلامية للأسف بتحكي بالرجولة، أتمنى ان تجربنا بالرجولة في مكان ما، انا جاهز، وهذه الاعلامية حرام ان تكون تحت سقف اعلامي" واكمل البعريني هجومه "إذا بتحب تجرب الرجولة بما يرضي الله فانا جاهز لكي تعرف معنى الرجولة".