living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حل حكومي جدي يقترب من التحقق

16
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشاط قصر بعبدا قد يثمر جديدا قريبا. الاجواء المرافقة لمجموعة اللقاءات التي قام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشير الى بروز بداية حل يقبل به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ويقبل به كذلك اللقاء التشاوري ومن خلفه حزب الله. لقاء الرئيس عون مع اعضاء اللقاء التشاوري كان وديا جدا كما وصفه النائب عبد الرحيم مراد. مراد نقل عن الرئيس دعوته الى ضرورة الاسراع في التشكيل وتأكيده على حق النواب الستة بلقاء الحريري.

وسط معلومات متداولة عن مرونة مستجدة لدى الرئيس الحريري واعتبار لقائه مع النواب الستة تنازلا سيقابله تنازل بالقبول بتوزير سني من خارج اللقاء، برز موقف للنائب فيصل كرامي قال فيه ان هذه مهزلة، مؤكدا انه لا ينتظر ان يستقبله احد متنازلا وليبحثوا عن غيره. 

اما النائب عبد اللرحيم مراد فبدا في حديثه اكثر مرونة قائلا ان اللقاء مع رئيس الحكومة هو ممر للحل.. 

التمايز في المواقف لم يقتصر على النائب فيصل كرامي، بل على موقف النائب جهاد الصمد الذي يعترض في كل مرة على حصة رئيس الجمهورية .

كل اذا يعبر عن موقفه ولا يلزم اللقاء مجتمعا. الاثنين صباحا سيعقد اللقاء اجتماعه في دارة مراد. اجتماع عسى ان يصل الى موقف موحد من كيفية حل الازمة. حل يقوده الرئيس عون والوزير باسيل قبل ان يدخل اللواء عباس ابراهيم على خط الوساطة ايضا التي يبدو انها سترسو قريبا على اسم من خارج اللقاء.


OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout