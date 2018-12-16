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السلطات الروسية تستبق "ستراتها الصفراء" باعتقالات

16
DECEMBER
2018
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اعتقلت الشرطة الروسية، الأحد، 7 أشخاص شاركوا في تظاهرة أمام مقر أجهزة الاستخبارات الروسية، ارتدى بعض المشاركين فيها سترات صفراء، رفضا "لتجاوزات قوات الأمن"، وفق ما نقلت منظمة "أو في دي" المتخصصة في رصد عمليات التوقيف.

وتجمع عشرات الأشخاص في إطار تظاهرة أمام لوبيانكا، المقر التاريخي لأجهزة الاستخبارات الروسية في موسكو، احتجاجا على "تعسف قوات الأمن"، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

كذلك اعتقل خمسة آخرون أمام مقر وزارة الصحة في موسكو خلال تظاهرة غير مرخص لها، وفق ما نقلت إذاعة "صدى موسكو" المعارضة عن ناشط.
ومعظم من يتم اعتقالهم خلال تظاهرات غير مرخص لها في روسيا يتم الإفراج عنهم بعد ساعات، أو يحكم عليهم بالسجن لفترات قصيرة أو بدفع غرامات.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، أن الدعوات إلى تظاهرات غير مرخص لها يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف، على غرار ما حصل في باريس خلال تظاهرات "السترات الصفراء".

وقال بوتن أمام المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان: "لا نريد أحداثا في بلادنا تنتزع فيها الأرصفة ويتم إحراق كل ما تراه العين".

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