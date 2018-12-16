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جبران تفقد قناة جر المياه من جعيتا إلى ضبيه: سنباشر تنظفيها وصيانتها وتوقيف مسارب الهدر فيها

16
DECEMBER
2018
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تفقد اليوم رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، مجرى القناة التي تستخدم لجر المياه من جعيتا إلى الضبيه، والتي تقع في أعالي المنطقة الجبلية في قضاء المتن الشمالي وتؤمن التغذية بالمياه لجزء كبير من العاصمة بيروت والضواحي.

وجال جبران يرافقه النائب ادي معلوف وعدد من فاعليات المنطقة على المنشآت الموجودة في منطقة غنية بثروتها المائية والطبيعية حيث يعبر النهر الذي يتغذى من مياه نبع القشقوش محاطا بطبيعة متنوعة وخلابة. واطلع الوفد من موظفي المؤسسة في المنطقة على المشاكل الموجودة والحلول الواجب تنفيذها.

وبنتيجة الجولة أعلن جبران "أن المؤسسة ستعمد إلى جملة خطوات بدءا من المباشرة في أعمال تنظيف وتأهيل وصيانة القناة وتوقيف مسارب الهدر فيها ما سينعكس زيادة ملحوظة لكميات المياه التي تصل عبرها. كما ستفعل المؤسسة نظام القياس الإلكتروني والذي يتيح تحديد كمية المياه الموجودة في جعيتا كما في الآبار الست الحديثة المحفورة في المنطقة، والتي سيبدأ ضخ المياه عبرها في العام الجديد".

أضاف: "أن العمل سيشمل كذلك البحث في سبل إعادة العمل بمعمل الكهرباء الموجود في المنطقة والمتوقف عن العمل فيما هو قادر على إنتاج 2 ميغاوات"، لافتا الى انه "سيسعى كذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية إلى إنشاء ممرات ودروب للمشي في المنطقة الخلابة المحاذية للقناة".

وفي تصريح أدلى به لفت جبران إلى "ضرورة العمل على خطين متوازيين، بحيث يتزامن التركيز على تحسين مصادر المياه ومنشآتها مع الإستفادة من مشاريع المياه الموجودة للمحافظة على الجمال الفريد لمناطقنا الجبلية اللبنانية، بحيث تبقى العلاقة وثيقة بين الناس وبين هذه الطبيعة ما ينعكس تلقائيا إهتماما بالمحافظة عليها وعلى ثرواتها. فإذا كانت المياه مصدرا للحياة، فإن الطبيعة عامل استقرار وثبات في الأرض".

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