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إضاءة كنيسة مار الياس ومبنى جمعية انماء طرابلس

16
DECEMBER
2018
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اضاء كاهن رعية الميناء الاب مخائيل دبس ورئيس جمعية انماء طرابلس والشمال انطوان حبيب ونائب الرئيس بشارة حبيب واعضاء الجمعية، كنيسة مار الياس ومبنى الجمعية في ميناء طرابلس، في حضور فاعليات وحشد كبير من أبناء الرعية.

وتمنى حبيب ان "يعم السلام والامان ربوع لبنان"، وهنأ اللبنانيين بحلول عيد الميلاد المجيد، مشددا على ان "طرابلس هي مدينة التعايش والانفتاح، وهي اليوم تلبس زينة العيد في شوارعها كافة، وتؤكد انها مدينة يحتذى بها"، آملا أن "تحمل الاعياد الخير والسلام والمحبة والاستقرار، وأن يلهم المسؤولين لكي يتمكنوا من تشكيل الحكومة قبل ولادة المخلص، ليستطيعوا في ما بعد اجتياز المحنة الصعبة التي يمر بها البلد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".

وشكر الاب دبس الجمعية بشخص رئيسها انطوان حبيب على النشاطات المختلفة التي تقوم بها، خاصة الانمائية والاجتماعية، وعلى اللفته المميزة التي قامت بها اليوم، بإضاءة الكنيسة، متمنيا اعيادا مجيدة للبنانيين عامة ولابناء طرابلس والميناء خاصة.

وختاما كانت كلمة لحبيب أثنى فيها على الجهود التي يقدمها رئيس الجمعية الاستاذ انطوان حبيب، متمنيا اعيادا مباركة، ممزوجة بالمحبة والعطاء، املا ان "تعود على اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بالخير والمحبة والسلام".

وطنية
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