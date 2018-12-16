يوم زراعي لمؤسسة الدكتور فريد البستاني

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في بادرة رائدة تعتبر الأولى من نوعها قامت مؤسسة فريد البستاني بعقد ندوة في دير القمر حول الزراعات البديلة بصورة عامة وزراعة الأفوكا بصورة خاصة. وقد حضر الندوة عدد كبير من مزارعي الشوف قارب عددهم ال٢٠٠ شخص موزعين بين الساحل والجبل، من الجية إلى كفرحيم ودير القمر وديردوريت والفوارة وصولا إلى مجد المعوش.

بدأ الحفل بكلمة نائب الشوف الدكتور فريد البستاني، الذي تحدث عن مؤسسة فريد البستاني وعن أهداف المؤسسة بتحفيز النمو الإقتصادي لا سيما الزراعي، إذ إن الزراعة في الشوف تشكل المورد الأساس للعائدين والقاطنين على حد سواء، وقد تحدث البستاني عن التزام المؤسسة ليس فقط بتشجيع الزراعات البديلة وحسب إنما وعد بإنشاء تعاونيات تعمل على شراء المحاصيل الزراعية وإيجاد الأسواق للمنتجات الزراعية كافة.

ثم تحدث المهندس الزراعي الاختصاصي بزراعة الأفوكا من مؤسسةUSAID حسين أبو يحيا الذي تحدث عن منافع زراعة الأفوكا وعن طريقة الزرع والأنواع التي تتلاءم مع البيئة الشوفية وطبيعة المناخ. وقد شرح عن المشاكل التي قد تعاني منها هذه الزراعة وسبل الوقاية منها، والطريقة الفضلى للحصول على جودة الإنتاج والمردود المالي الكبير من هذه الزراعة.

وفي النهاية أكد نائب الشوف الدكتور فريد البستاني عن استمرار دعمه للمواطن الشوفي لا سيما المزارعين، وتعهده بالدفاع عن حقوقه والعمل على تحقيق الإنماء الاجتماعي والإقتصادي، والعمل على تحقيق العودة الكاملة لكل أبناء الشوف، ومما قاله أن ذلك ليس سوى أول الغيث وسيتبعه نشاطات أخرى تشمل زراعات أخرى وميادين مختلفة.

وفي النهاية تم توزيع نصب أفوكا على كل المزارعين المشاركين.