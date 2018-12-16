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حزب التوحيد رداً على النائب وليد البعريني: سنقطع عليك طريق تهريب الدخان والعملة المزورة مصدر رزقك الوحيد

16
DECEMBER
2018
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صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:

ردًّا على الكلام الصادر عن النائب وليد البعريني، صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:
نحن لا ننزل الى مستوى خائن أبيه ولعلّ كل الموبقات سهلة حدّ أن تخون والدك.
فخائن أبيه وليد البعريني صاحب الشيكات المرتجعة والذي كان على أبواب السجن، فأنقذه تيار المستقبل يبدو بأنه يريد رد الدين لهذا التيار عبر التهجم على رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب .
يا وليد البعريني يا مهرب الدخان، رئيس حزبنا لديه موقف ولكنه ليس مهرباً للدخان على الحدود مثلك، أنت الذي ترتبط مع آخر ضابط مخابرات سوري في حمص، وأنت المنافق والحرامي والذي لا تقيم وزناً لا لعائلتك ولا لوالدك ولا لأخلاقك، وأنت بالفعل غريب عن أخلاق عكار الأبيّة، فأنت كناية عن مهرّب صغير برتبة نائب، مع العلم أن ترشيحك لم يكن سوى هروباً من السجن ومن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقك الى النيابة.
يا وليد البعريني أنت حقك أن نوصيك على "كروز" دخان لأنك لست أكثر من موظف في بيت الوسط الذي منحك حصانة نيابية فيما نحن حصانتنا هي محبة الناس، ولكن تأكد بأننا سنقطع عليك طريق تهريب الدخان والعملة المزورة مصدر رزقك الوحيد.
يا وليد البعريني أنت خائن والدك مثلك مثل أمير قطر رغم الفارق الكبير بينكما فأمير قطر أخلاقه أحسن من أخلاقك لأنه لا يهرّب الدخان والعملة المزوّرة.
يا وليد البعريني لقد أنقذوك مقابل أن تخون أبوك، ولولا لم ينقذوك لكنت في سجن رومية.

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