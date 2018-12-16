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ابي رميا يتابع ملف الدجاج النافق المرمي في بلدة حصارات الجبيلية‎

16
DECEMBER
2018
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زار عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون ابي رميا بلدة حصارات في قضاء جبيل خلال جولة شارك فيها كل من قائمقام قضاء جبيل الاستاذة نتالي مرعي خوري، آمر فصيلة قوى الامن الداخلي في جبيل الرائد كارلوس حماتي، مدير مكتب جبيل في امن الدولة الرائد ربيع الياس، بحضور ممثلين من وزارة الصحة ووزارة شؤون مكافحة الفساد، بالاضافة الى مختار البلدة وذلك من اجل الكشف على الدجاج النافق المرمي بين منازل البلدة.
وخلال الجولة، أخذ ممثل وزارة الصحة عينات من الدجاج المبعثر للكشف عليهم كما جال على مزارع دجاج اخرى في المنطقة للتأكد من سلامة الطيور.
وبدوره، أثنى النائب ابي رميا على سرعة استجابة الوزارات المختصة وتحركها خصوصا وزير البيئة طارق الخطيب. كما وتمنى ابي رميا اصدار نتائج التحاليل الطبية سريعا على العينات التي اخذت من اجل التأكد من عدم وجود تلوث بيئي خطير ولتجنب تفشي مرضا في المزارع، قائلا: "اتمنى من الرأي العام عدم تضليل الامور بانتظار التحاليل الطبية".

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