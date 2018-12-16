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خلال انارة مطرانية زحلة المارونية معوض "لتعميم نموذج كهرباء زحلة الناجح على كل لبنان "

16
DECEMBER
2018
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 طالب مطران زحلة للموارنة جوزف معوض تعميم نموذج كهرباء زحلة الناجح على كل لبنان ، كلام معوض جاء خلال حفل انارة زينة الميلاد في مطرانية زحلة المارونية و كاتدرائية مار مارون في كسارة بعد قداس ترأسه بحضور اخويات الابرشية و بمشاركة افواج الكشاف الماروني .

و بعد عزف موسيقى الكشاف الماروني للاناشيد الميلادية القى المطران معوض كلمة شكر فيها مدير عام كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد على مبادرته السنوية في انارة مطرانية زحلة للموارنة و باقي المطرانيات في زحلة في زمن الميلاد كدليل على البهجة التي نتمنى ان تعم كل لبنان و باقي المناطق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان على الصعيد الاقتصادي و انتظام عمل المؤسسات الا ان الايمان يجعلنا نصمد و نستمر و نطلب من ربنا مساعدة بلدنا و مجتمعنا و كل انسان بحاجة لمساعدة لان الشعوب تستمر بالإيمان .

و تابع معوض :"بهذه المناسبة اتوجه بالشكر و المعايدة لشركة كهرباء زحلة و المهندس اسعد نكد القيم على هذه الشركة الناجحة و نتمنى لها الاستمرارية و ان تكون نجاحاتها نموذجاً يعمم على كل لبنان و نتمنى لهذه المبادرة الريادية التي امنت الكهرباء ٢٤/٢٤ لزحلة و ستة عشر بلدة الاستمرارية و هذا ما يتمناه ابناء المجتمع الزحلي و البقاعي و جميعنا مع التحسين و التطوير الذي ينقلنا الى الامام لا لارجاعنا الى الوراء و لهذا كل الشكر للمهندس اسعد نكد و كل تمنياتنا بالازدهار للشركة التي يرعاها ."
و ختاماً توجه معوض بالمعايدة لكل الزحليين و البقاعيين بمناسبة الاعياد المجيدة .

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