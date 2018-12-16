بالصورة - فاجعة جديدة. بعد أسامه حبلص.. تلميذ ضابط آخر ضحية حادث سير فجر اليوم!

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ذكر موقع "الديار" أن حادثُ سيرٍ مروّع وقع فجر اليوم الأحد، على الطريق البحرية في شكّا - البترون، عند مدخل شركة "هولسيم" حيث اصدمت شاحنة بسيارة ما أدّى إلى احتراق الأخيرة بكاملها.

فقد أدّى الحادث إلى وفاة الشابّ كريستيان ن. من الكورة، وهو تلميذ ضابط في المدرسة الحربية.

وكان حساب "غرفة التحكّم المروري" عبر "تويتر" قد أفاد بأنّه "عند الساعة 2:30 من تاريخه حصل تصادم بين شاحنة وسيارة واحتراق الأخيرة على الطريق البحرية شكا مدخل شركة هوليسم نتج منه قتيل".

يذكر أنّه يوم 22 تشرين الثاني الماضي توفّي التلميذ الضابط أسامة حبلص إثر حادثٍ مروّع أيضاً على الطّريق البحرية في منطقة الدّورة.